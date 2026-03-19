Así puedes hacerte las ‘chrome nails’ desde casa para tener una manicura elegante

Las ‘chrome nails’ se destacan por ser una manicura muy brillosa, que le otorga un acabado brillante y reflejante; pareciera que tienes uñas de metales preciosos. La mayoría de las veces es una manicura elegante que se hace en salones de uñas para acabados profesionales.

Pero puedes hacerlas desde casa, ahorrando un par de pesos. Para que lo puedas lograr, te detallaremos cómo lo puedes hacer en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer las ‘chrome nails’ en casa?

Las ‘chrome nails’ son muy solicitadas por el efecto que logran, por su intenso brillo y aspecto metálico. Por suerte, ahora es posible hacerlas desde casa; para que lo puedas lucir, te detallaremos dos técnicas que puedes usar para obtener la manicura elegante:

Efecto reflejante: Sobre una base de color negro y una de ‘top coat’, agrega el efecto en polvo; procura que el esmalte se encuentre completamente seco. Finalmente, añade más ‘top coat’ para adherir el cromado.

Un brillo cromado: Si no quieres tener el resultado anterior, puedes colocar el efecto sobre cualquier color para darle un brillo único. Una vez que tengas las uñas limpias, aplica el color de tu preferencia, una capa más de brillo, el polvo para el cromo y sellamos con ‘top coat’.

En ambos casos, al tratarse de esmaltes que tenemos en casa, debemos aplicar el efecto cuando esté completamente seco el producto y con suavidad; de lo contrario, nos arriesgamos a tener un pésimo resultado en nuestras manos.

¿Por qué no se me queda el esmalte cromado en las uñas?

Seguramente, has intentado aplicar el efecto sobre el color de esmalte; posiblemente hayas visto que el color no se adhiere. Por eso es importante colocar una base de brillo (ya sea en esmalte tradicional o de secado en lámpara), ya que esto permitirá la adherencia a la uña con facilidad.

Con todas las recomendaciones anteriores, podrás tener unas ‘chrome nails’ desde casa, logrando lucir una manicura elegante en cualquier momento u ocasión, así que aprovecha todas las recomendaciones.