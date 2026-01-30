El tesoro blanco de tu cocina: 5 cosas increíbles que puedes arreglar hoy mismo con bicarbonato de sodio

Presente en casi todas las alacenas, el bicarbonato de sodio es una de esas sustancias hogareñas cuyo potencial suele pasar desapercibido. Aunque se lo asocia principalmente con la repostería, este polvo blanco tiene múltiples aplicaciones en la limpieza y el mantenimiento del hogar, especialmente en la cocina.

Especialistas en química y organizaciones como la American Cleaning Institute coinciden en que el bicarbonato es uno de los limpiadores más versátiles, económicos y seguros. Su capacidad para neutralizar olores, descomponer grasas y remover residuos lo convierte en un truco casero ideal para resolver problemas del hogar sin recurrir a productos industriales más agresivos.

5 usos del bicarbonato de sodio que transforman cualquier cocina

Destapar cañerías con efecto efervescente : verter 1/2 taza de bicarbonato seguida de 1 taza de vinagre blanco genera una reacción química que libera dióxido de carbono. Esta efervescencia ayuda a desprender grasa y suciedad acumulada en el desagüe. Según la ingeniera química Leslie Reichert, conocida como The Green Cleaning Coach , este método es eficaz para mantenimientos preventivos y eliminación de malos olores.

: verter 1/2 taza de bicarbonato seguida de 1 taza de vinagre blanco genera una reacción química que libera dióxido de carbono. Esta efervescencia ayuda a desprender grasa y suciedad acumulada en el desagüe. Según la ingeniera química Leslie Reichert, conocida como , este método es eficaz para mantenimientos preventivos y eliminación de malos olores. Recuperar ollas quemadas : al hervir agua con 1 cucharada de bicarbonato en el fondo de la olla, se eleva el pH y se ablandan los residuos carbonizados. La Royal Society of Chemistry explica que este proceso facilita la ruptura de enlaces entre los restos de comida y la superficie metálica.

: al hervir agua con 1 cucharada de bicarbonato en el fondo de la olla, se eleva el pH y se ablandan los residuos carbonizados. La explica que este proceso facilita la ruptura de enlaces entre los restos de comida y la superficie metálica. Eliminar olores de la nevera : colocar un recipiente abierto con bicarbonato neutraliza hasta un 80% de los olores, ya que absorbe compuestos ácidos y básicos responsables del mal aroma. La Environmental Protection Agency (EPA ) recomienda este método como alternativa no tóxica para espacios cerrados.

: colocar un recipiente abierto con bicarbonato neutraliza hasta un 80% de los olores, ya que absorbe compuestos ácidos y básicos responsables del mal aroma. La ) recomienda este método como alternativa no tóxica para espacios cerrados. Quitar el olor a ajo y cebolla de las manos : al frotar bicarbonato con agua, se neutralizan los compuestos sulfurosos que generan el olor. Según la dermatóloga Dr. Whitney Bowe, este método es seguro para la piel y evita el uso de productos abrasivos.

: al frotar bicarbonato con agua, se neutralizan los compuestos sulfurosos que generan el olor. Según la dermatóloga Dr. Whitney Bowe, este método es seguro para la piel y evita el uso de productos abrasivos. Lavar frutas y verduras: estudios de la University of Massachusetts demostraron que una solución de agua con bicarbonato durante 8 a 10 minutos elimina más residuos de pesticidas que el lavado con agua corriente, sin alterar el valor nutricional de los alimentos.

¿Cuáles son las propiedades beneficiosas del bicarbonato de sodio?

Desde el punto de vista científico, el bicarbonato de sodio (NaHCO₃) es una sustancia alcalina con propiedades neutralizantes, abrasivas suaves y desodorizantes. Su capacidad para regular el pH le permite actuar tanto sobre ácidos como sobre grasas, lo que explica su efectividad en múltiples superficies.

La química alimentaria Dr. Kantha Shelke, especialista del Institute of Food Technologists, señala que el bicarbonato es uno de los compuestos más seguros para el hogar, ya que no libera vapores tóxicos, no es corrosivo y tiene un impacto ambiental mínimo. Por eso, cada vez más expertos lo recomiendan como una alternativa sustentable frente a limpiadores industriales.