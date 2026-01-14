Colores de uñas que favorecen a las personas de piel bronceada en el 2026

Es una realidad que las personas que tienen la piel bronceada tienen una gran ventaja, puesto que, por el tipo de tonalidad que tienen, pueden usar casi todos los colores de uñas que quieran, puesto que muchos de ellos lograrán fusionarse correctamente.

No obstante, es cierto que hay tonalidades que pueden ir mejor a ese tipo de piel, ya que les dan un mejor brillo. Es así que te detallaremos qué opciones debes usar en tu manicura durante el 2026.

¿Qué color de uñas resalta la piel bronceada?

Las personas con piel bronceada tienen una gran ventaja, puesto que hay colores de uñas que les sientan muy bien en su manicura, siendo alternativas que harán lucir sus manos elegantes y van a sobresaltar la tonalidad de su piel. Considera las siguientes opciones para usar en el 2026:

Borgoña: Es el color más oscuro que va a dominar en el año.

Morados.

Milky en sus variantes y con diseños, un blanquecino similar al de la leche.

Pinky nut y baby pink, con una tonalidad rosada pastel, que es elegante y una opción muy femenina.

Dorado, ya sea que lo uses en toda tu manicura o lo apliquen en detalles sobre otros colores.

Todos los tipos de marrones quedan increíbles en sus manos; usa todas las opciones que hay disponibles.

Butter yellow: Si eres fan de los tonos pastel, esta es una gran alternativa para embellecer tus manos.

¿Cómo saber qué subtono de piel soy?

Es cierto que cada persona tiene un subtono en su piel; es importante identificarlo, ya que te ayudará a saber cuál tienes, siendo fundamental al momento de escoger alguna base de maquillaje o en tu manicura:

Cálida: Venas verdes y oliva.

Fría: Venas moradas o azules.

Neutra: Venas verdes o azules.

Para que se te facilite identificar tu subtono, hazlo bajo la luz natural para saber cuál tienes. Ahora ya conoces los colores de uñas que le sientan bien a la piel bronceada , tips que te ayudarán a lucir unas manos impecables en el 2026.