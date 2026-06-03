¿Tienes perros en casa? Estas plantas harán que tu patio luzca elegante sin poner en riesgo a tus mascotas

Crear un patio elegante y lleno de vida sin poner en riesgo a los peluditos de la casa podría ser uno de los pensamientos más recurrentes para los amos de estas mascotas, ya que, hay varias plantas ornamentales que pueden resultar tóxicas, sin embargo, existen alternativas que aportan color, frescura y sofisticación sin comprometer la salud y seguridad del lomito.

Crear un jardín pet friendly se ha convertido en una tendencia cada vez más popular entre quienes consideran a sus mascotas parte fundamental de la familia, la buena noticia es que no es necesario renunciar a la elegancia para lograr un espacio seguro y armonioso.

5 plantas que no le hacen daño a los perros y dan elegancia al jardín

1.- Palma areca:

Esta planta destaca por aportar un toque tropical y elegante gracias a sus largas hojas verdes, además, es una excelente opción de un cuidado fácil, es resistente, sin duda alguna es una opción segura para los perros.

2.- Calathea:

Esta planta se ha colocado como la favorita para decorar los patios con un toque moderno gracias a sus tonalidades en las hojas, es de bajo cuidado y no pone en riesgo a las mascotas que son sumamente curiosos y les gusta explorar el exterior.

3.- Violetas africanas:

Las violetas africanas también son una opción atractiva para añadir color al jardín. Sus flores en tonos morados, rosas y blancos brindan un toque delicado y sofisticado a cualquier rincón del jardín, terraza o patio, además, son consideradas seguras para los perros.

4.- Helecho de boston:

Si lo que prefieres es elegancia y durabilidad, principalmente, plantas que duren bastante tiempo en el exterior el helecho de boston puede ser una gran opción. Sus hojas abundantes generan sensación de frescura y ayudan a crear ambientes relajantes y acogedores. Se recomienda colocarlos en zonas donde haya sombra para ayudarla en su crecimiento.

5.- Orquídea:

La orquídea sigue siendo una de las plantas más elegantes para decorar patios, ya que, gracias a su belleza natural y la variedad de colores disponibles permiten integrar fácilmente en diferentes estilos decorativos sin representar un peligro importante para las mascotas.

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