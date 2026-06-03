Bluey es una de las caricaturas o series animadas más queridas por el público infantil, por lo que en el mercado hay un sinfín de juguetes, estampas y demás accesorios. Pero un buen regalo que le puedes dar al más pequeño de la familia son manualidades, y qué mejor manera que tejer gorritos de crochet para niños. También puedes hacer personajes de Paw Patrol para cojines.

Este tipo de gorritos es buena opción para que los niños se cubran del frío, aunque todavía sea primavera-verano. No obstante, tienes todo el tiempo para hacerlo con calma, pues al ser una manualidad, no se termina de la noche a la mañana, sobre todo por algunos de los detalles que los hacen especiales. Manualidades de Pocoyó: 5 ideas para hacer muñecas de crochet para niños.

Las 3 ideas de gorritos de crochet

1. Clásico con orejas: Se trata del gorro clásico, pero que en esta ocasión, por la silueta del personaje, lleva un par de orejas levantadas en la parte superior. Se le pueden agregar los ojos bordados o bien, comprar unos para tejerlos y así se vea más realista. Los tonos que se necesitarán son azul cielo y rey, así como blanco y café.

Manualidades de Bluey: 3 ideas para tejer gorritos de crochet para niños|Pinterest

2. Tipo aviador: La característica de este gorrito son las trenzas colgantes. Es una buena opción para cuando llegue el invierno, ya que cubre mejor las orejas. Es similar a la opción pasada, pues lleva orejas en la parte superior y lleva los mismos tonos, característicos del personaje de la serie animada.

Manualidades de Bluey: 3 ideas para tejer gorritos de crochet para niños|Pinterest

3. Textura afelpada: Este gorrito está tejido con estambre de terciopelo o chenille, a fin de dar una apariencia más tierna y esponjosa. Es uno de los diseños más populares en redes sociales, sobre todo para las sesiones de fotos infantiles, por lo que es una buena idea hacerlo para un bebé o menor de 3 años.