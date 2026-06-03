5 diseños para llevar de la mejor manera las polka dot nails y rejuvenecer tus manos

Las ‘polka dot nails’ son diseños que se destacan por llevar un estampado de lunares; usualmente, el estilo más usado consiste en aplicar un color liso y añadir los puntos de otro tono, aunque es versátil, no es la única alternativa que podemos usar.

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Para que puedas rejuvenecer tus manos al instante, te detallaremos 5 decoraciones que puedes usar, modernas y juveniles, que querrás pedir en tu siguiente visita al salón de belleza.

¿Cómo usar las ‘polka dot nails’?

La inteligencia artificial de Gemini explica que, para rejuvenecer tus manos con las ‘polka dot nails’, es importante hacer un balance entre bases de tonos nude, pasteles o translúcidos para darle luminosidad a la base. Recomienda usar las siguientes opciones de diseños:

Minimalismo nude: En una base nude, rosa translúcido o beige, agrega un solo punto negro o blanco en la base de la uña o en el centro.

Francesa de lunares: Agrega una base de tono natural, pinta la uña con pequeños puntos juntos en blanco o tonos pastel. Un francés diferente al que recordamos.

Degradé de puntos: Aplica una base clara, dibuja puntos un poco más grandes cerca del borde libre de la uña, hazlos más pequeños y esparcidos conforme se acerca a la cutícula.

Lunares pastel: En una base transparente, distribuye lunares de colores pastel.

Accent nail y toques de oro: En un tono neutro o color sólido suave, elige una o dos uñas por mano para decorarlas con los lunares e intercala algunos puntos con esmalte dorado.

¿Cómo hacerme las polka dot nails en casa?

Usualmente, estos diseños suelen hacerse en salones de uñas, pero no siempre es así, ya que el polka dot nails puede hacerse en casa con facilidad. Para ellos, solamente coloca el esmalte que quieras, déjalo secar y con ayuda de la punta de un pasador harás los lunares del color que desees.

Recuerda que al usar esmalte tradicional hay que esperar a que se endurezca, mientras que los esmaltes semipermanentes deben curarse bajo la lámpara por 60 segundos. Usa las decoraciones anteriores para rejuvenecer tus manos y lucir una manicura elegante.