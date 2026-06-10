Manualidades de ‘Madagascar': 4 ideas para hacer muñecos de crochet para niños

‘Madagascar’ es una película que se estrenó en el 2005, filme que nos cuenta la historia de 4 animales del zoológico de Central Park, quienes por azares del destino terminan en la emblemática isla con el mismo nombre de la cinta, mostrándonos todas sus aventuras.

Sus personajes son tan emblemáticos que se ganaron el cariño de las personas. Si los niños de tu casa son fans de la película, entonces quédate para que descubras las 4 ideas que puedes hacer de muñecos de crochet, manualidades que todos adoran.

¿Qué muñecos de crochet hacer de Madagascar?

Los muñecos de crochet son manualidades muy cotizadas por su aspecto, en especial porque ahora puedes hacerlo sobre cualquier personaje que quieras. Si los niños de tu hogar son fans de ‘Madagascar’, considera las 4 ideas que puedes hacer:

Mort: El pequeño lémur ratón que enamora a todos con sus enormes ojos, siendo un personaje que todos quieren abrazar, además de que sale siempre junto al Rey Julien y Maurice.

Gloria: La hipopótama que todos recordamos por portar un bikini de estrellas de mar y una falda de algas, puedes hacerla en crochet para hacerla más llamativa.

Skipper: El jefe de un clan de pingüinos, otra gran alternativa para hacerlo tejido; no olvides darle una apariencia seria para mantener la “autoridad” del personaje.

Rey Julien: El personaje más emblemático de todos, el rey de los lémures, que se destaca por su excentricismo y carisma, además de ser un obsesionado por las fiestas enormes en Madagascar.

¿Cuánto tiempo lleva tejer un muñeco de crochet?

Los muñecos de crochet, mejor conocidos como amigurumis, son manualidades que requieren de cierto tiempo para hacerlas; se estima que puedes tardar varios días o semanas en terminar alguno; dicho periodo va a depender del tamaño que se haga y de los accesorios que tenga.

El costo de estos juguetes para niños puede rondar entre los 200 hasta los mil pesos, debido a la exigencia que se requiere, un dato importante a considerar si deseas adquirirlo en algún lugar; recuerda que el costo va a depender de las ideas que quieras y de la persona que lo haga.