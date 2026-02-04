Cómo combinar el maquillaje de labiales mate para que sea elegante y sofisticado

El labial mate es perfecto para proyectar elegancia y seriedad, pero si lo combinas con la ropa y el maquillaje adecuados, lograrás que tu outfit se potencie y llame la atención en cualquier reunión a la que asistas.

En ese sentido, te compartimos el secreto de los expertos para llevar este estilo sin que se vea exagerado, manteniéndote en una línea perfecta entre lo sofisticado y lo sencillo, pero audaz. La clave es apostar siempre por el “menos es más”. Checa las propuestas.

¿Cuáles son las mejores maneras de combinar el labial mate?

1. Equilibrio es la clave

Si el labial mate es intenso (rojo, vino, chocolate), mantén el resto del maquillaje limpio con piel luminosa, cejas definidas y ojos suaves. Si el tono es nude o rosado, puedes permitirte un poco más en los ojos .

2. Combínalo con la ropa correcta

Los labiales mate lucen mejor con prendas de líneas simples y telas elegantes como satén, lino o lana fina. Colores neutros (negro, beige, blanco, gris) o monocromías elevan el look y dejan que el labial sea el protagonista.

3. Ojos bien definidos, no recargados

Delineado fino, sombras mate en tonos tierra o un ahumado muy difuminado. Evita brillos fuertes si buscas sofisticación.

Los labios mate deben de ser los protagonistas de tu atuendo.|Pinterest

4. Accesorios discretos

Opta por joyería minimalista: aretes pequeños, cadenas finas o relojes clásicos. Si el labial es oscuro, evita accesorios llamativos que compitan con él.

5. Textura de la piel impecable

Un acabado semi mate o satinado en la piel equilibra el efecto del labial mate y evita que el look se vea rígido.

¿Cómo hacer para que el labial mate dure más tiempo?

Para que tu labial mate dure más tiempo debes seguir las mismas recomendaciones que un labial normal, aunque según Vogue suelen fijarse mejor a la piel.

Solo debes asegurarte de que no sea uno muy reseco, sino uno que te hidrate mientras lo tienes puesto: debe tener leche de higo, que ayuda a los labios agrietados. No olvides aplicar bálsamo antes de aplicar labial, así alargarás su vida.