3 ideas para cuidar tu cabello en temporada de calor, evitarás el frizz y te sentirás fresca

Ha llegado el calor y si tu cabello se esponaja, pierde forma o se llena de frizz apenas sale el sol, no estás sola. La solución no está en usar más productos; aquí te diremos qué es lo que necesita para cuidarlo de la forma adecuada en esta temporada de calor. La clave es hidratarlo, protegerlo y simplificar la rutina, tres pasos que sin duda te ayudarán a mantener un pelo fresco, manejable y con mejor apariencia que en los días húmedos.

También te puede interesar: Cómo llevar la manicura francesa en 2026: Variantes elegantes y minimalistas

3 ideas para mantener sano tu cabello en temporada de calor

1. Hidrata sin saturar: menos es más

Es común que cuando queremos ver y mantener bien nuestro cabello, lo saturemos de productos para intentar aplacarlo aplicando demasiadas cremas o aceites pesados. Sin embargo, el calor y el sudor hacen que el cabello se vea apelmazado y grasoso. La mejor opción es buscar acondicionadores con textura fluida o aplicar un solo producto de medios a puntas para ayudar a reducir el frizz sin sacrificar su movimiento.

2. Cambia el peinado, no tu estilo

La verdad es que traer el pelo suelto en temporada de calor es bastante complicado. El calor es excesivo, nos hace sudar y la sensación térmica provoca más frizz por el roce constante. La solución no es esconderlo; simplemente necesitas nuevas ideas para peinarlo. Así es, usar un chongo o unas coletas te será de gran ayuda, pues dejarán respirar a tu cuero cabelludo y reducirán el contacto con la humedad del ambiente.

3. Protege tu cabello del sol igual que tu piel

Al igual que tu piel, tu cabello se puede ver dañado por la exposición a los rayos UV. Pasar largas horas en el sol puede resecarlo, volverlo opaco y hacer que aparezca más frizz. Por eso es importante que en tu rutina incluyas algún protector térmico o algún spray con filtro solar capital.

|Crédito: Ali Pazani

Si prefieres no usar más productos en el cabello, como te mencionamos en el primer punto, existen otras opciones como usar gorras o pañuelos ligeros que, además de proteger, aportan estilo y ayudan a mantener la frescura durante el día.