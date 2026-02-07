Así puedes dar volumen a los labios con maquillaje: La técnica ‘Halo lips’ paso a paso

En este 2026, la tendencia de maquillaje de labios que arrasa es la denominada halo lips. Esta técnica devuelve el protagonismo a la boca con un efecto visual de volumen, jugosidad y frescura, sin necesidad de recurrir a perfiles marcados ni a retoques artificiales.

Se trata de un maquillaje que funciona casi como un filtro suave. Crea labios más carnosos, respetando su forma natural. La clave para lograrlo está en dónde se aplica el color y cómo se difumina. El resultado final es un acabado degradado que estiliza y realza.

¿Qué es la técnica de maquillaje halo lips y para qué sirve?

La técnica de maquillaje halo lips fue pensada para crear el efecto visual de mayor volumen a los labios sin necesidad de delinearlos por fuera. A diferencia del overlining (que marca el contorno y suele resultar evidente), esta tendencia se basa en concentrar la intensidad del color en el centro del labio y dejar los bordes más suaves.

Según la maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin, Cristina G. Nuevo, este método logra que los labios se vean más carnosos, más naturales y mucho más juvenil. Esto se debe a que el efecto engaña al ojo y genera una sensación de relieve y profundidad.

Técnica de maquillaje halo lips: los 5 pasos para lograr labios con más volumen

La técnica halo es sencilla y no requiere un neceser lleno de productos, pero sí una buena preparación del labio.



Exfoliar suavemente e hidratar con un bálsamo para que la superficie esté lisa y sin pieles. Aplicar labial o tinte en un tono medio o intenso, únicamente en el centro del labio superior e inferior. Con un pincel pequeño o con el dedo, se difumina el color hacia afuera sin llegar a marcar el contorno. Agregar un toque de gloss en el centro para aportar luz y sensación de jugosidad.

La clave de esta técnica está en evitar líneas duras y lograr un degradado natural. Según la maquilladora, los mejores productos para este procedimiento son labiales cremosos o tipo velvet, ya que se integran bien con la piel. Así es como para el día funcionan tonos nude, rosados o melocotón. Pero para la noche se puede intensificar con colores cereza, granate o berry.