¿Cómo hacer el maquillaje ‘foxy eyes’ para tener una mirada de impacto con sencillos tips?

El maquillaje de ‘foxy eyes’ se destaca por ser una técnica que le otorga un aspecto alargado a la mirada, similar al de los zorros, ideal para quienes desean obtener una apariencia más misteriosa y cautivadora, logrando una mirada de impacto que a todos va a sorprender.

Para que puedas lograr un buen efecto, te detallaremos cómo puedes lograrlo con ayuda de unos sencillos tips. Así que toma nota para que puedas descubrir todo lo que debes hacer para lograr unos resultados espectaculares.

¿Cómo hacer el ‘foxy eyes’?

Tal vez a simple vista parezca muy complejo de hacer, pero no es así; la realidad es que el maquillaje ‘foxy eyes’ es fácil, solamente necesitas de cierta práctica y sencillos tips para obtener el resultado que deseas. Para obtener la mirada de impacto que deseas, solamente haz lo siguiente:

Recuerda hidratar tu piel antes de aplicar cualquier producto; puedes colocar crema o contorno de ojos. Añade una capa de primer de ojos y el corrector de tu preferencia. Para hacer que tu mirada se alargue, coloca una cinta en la punta exterior de tu ojo horizontalmente. Inicia agregando sobre la cinta una sombra marrón; esto te ayudará a crear un delineado largo, recto y afilado. Sobre él coloca un color más oscuro para remarcar. En la línea de agua del párpado superior coloca delineador oscuro o negro. Nuevamente remarca el delineado marrón que hiciste con más sombra. En el párpado móvil agrega una sombra durazno de base. Retira la cinta. Maquilla tu lagrimal haciendo un suave delineado. Finalmente, delineamos la línea de agua del párpado inferior con delineado negro y con un poco de sombra marrón. Pinta tus pestañas con rímel.

¿Qué se usa para sellar el corrector?

Una vez que ya acabas con el maquillaje de ‘foxy eyes’, debemos maquillar la ojera, eliminando todos los restos de sombra que hayan caído en el rostro. Una vez que terminas de colocar el corrector, hay que sellar con polvo suelto translúcido.

Para evitar el efecto de sequedad o cuarteado, recuerda no excederte en la cantidad de corrector y polvo, además de hidratar correctamente la zona. Con todos los sencillos tips lograrás tener una mirada de impacto.