Así puedes proteger tus uñas al realizar tareas de limpieza en el hogar

En los últimos años, el cuidado de las uñas se convirtió en un elemento fuerte de la moda y es por eso que las tendencias se multiplican con cada temporada. Sin embargo, no todo pasa por los colores y diseños, sino que tener uñas bellas requiere de cuidados especiales.

Las tareas de limpieza del hogar, por ejemplo, son las que más exponen a las uñas a situaciones de desgaste, debilitamiento y roturas. Es por eso que resulta sumamente necesario adoptar medidas que permitan cuidar las uñas para poder lucirlas todo el año.

¿Qué daña a las uñas?

A la hora de limpiar el hogar, más allá de que muchas personas optan por el uso de guantes, las uñas quedan expuestas a diferentes factores que terminan dañándolas. La exposición constante al agua acelera su deshidratación por lo que pueden volverse flexibles y quebrarse con facilidad.

Por otro lado, el uso de productos de limpieza y detergentes tiene un fuerte impacto en las uñas debido a los químicos que contienen. Las cutículas se resecan y la placa ungueal se debilita por lo que el resultado será uñas blandas, la presencia de padrastros y la descamación.

¿Cómo proteger las uñas al limpiar?

Si nos centramos en el cuidado de las uñas a la hora de limpiar el hogar, la primera recomendación siempre será el uso de guantes. Se aconseja el uso de guantes con interior de algodón o un correcto secado de las manos tras su utilización.

El contacto con el agua innecesario debe ser evitado y, aunque suene contradictorio, se deben hidratar las manos y las cutículas. Esto se logra con aceites para cutículas y cremas que, tras el lavado y secado, hidratan pero no producen humedad prolongada.

Mantener las uñas cortas o medianas ayuda a que no se quiebren a la hora de limpiar. En este punto también se aconseja evitar utilizarlas como una herramienta para despegar etiquetas o raspar suciedad.

Finalmente, acudir a una manicura profesional es fundamental para cuidar y mantener fuertes nuestras uñas. No se trata siempre de la búsqueda de diseños, sino que las profesionales pueden implementar técnicas y utilizar productos, ademar de ofrecer recomendaciones, que permitirán que las uñas crezcan fuertes y puedan lucirse en todo momento.