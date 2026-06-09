¿Cómo hacer las ‘chrome nails’ en casa usando esmalte semipermanente?

Las famosas ‘chrome nails’ se destacan por ser un efecto que genera un resultado reflejante, dándonos un aspecto metálico en nuestra manicura. Aunque puedes lograrlo con barniz tradicional, es posible obtener mejores resultados con el esmalte semipermanente.

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Si deseas intentarlo desde casa, te explicaremos cómo hacerlo fácilmente, explicando el paso a paso para tener un acabado uniforme y duradero en tus manos.

¿Cómo hacer las uñas cromadas?

Para poder empezar, es importante contar con algunos materiales, con los que nos aseguraremos de tener una buena adherencia. Consigue los siguientes elementos:

Esmalte semipermanente en negro para tener el efecto espejo.

en negro para tener el efecto espejo. Top coat no wipe para que se adhiera mejor el efecto.

Polvo cromado de tu color preferido.

Lámpara UV/LED.

Buffer.

Lima de uñas suave.

Deshidratador.

Base coat.

Empujador de cutículas.

Al tener todo lo anterior, podemos hablar sobre cómo hacer las ‘chrome nails’ desde casa con el esmalte usando la técnica de Modo IA de Google; recuerda hacer capas delgadas y tener paciencia para un gran resultado:

Empuja tus cutículas suavemente. Dale forma a tu uña con la lima suave. Con el buffer, lima suavemente la superficie de la uña; limpiamos con un poco de alcohol. Aplica el deshidratador, después aplica el base coat y secamos en la lámpara por 60 segundos. Aplica dos capas del esmalte; entre cada capa, secamos con la lámpara por el mismo tiempo. Añade una capa de top coat y secamos por 30 segundos. Con tu dedo limpio toma el polvo cromado y frota sobre la uña circularmente. Retira el exceso con un pincel suave. Con una capa más de top coat sellamos el trabajo y curamos por 60 segundos.

¿Cómo se logra el efecto espejo en las uñas?

Para lograr ese efecto espejo en las ‘chrome nails’, es importante usar un esmalte semipermanente negro en la base, ya que si usamos otros tonos claros tendremos un efecto glazed, pero no reflejante; considera esta información al momento de adquirir el barniz.

Con todas estas recomendaciones lograrás tener una manicura elegante en casa de forma sencilla y eficaz. Recuerda usar capas delgadas y no sacar tu mano de la lámpara hasta que no terminen los segundos establecidos, ya que por dentro va a quedar líquido.