¿Cómo sobrellevar la cruda después de Navidad? Estos son los consejos que debes hacer, según la IA

Después de Navidad , un día lleno de fiesta y alcohol, es usual que a la mañana siguiente tengamos esa terrible sensación de la cruda, donde la luz y el ruido son intensos, provocando que cualquier situación pueda desencadenar mareos y terribles vómitos.

Es así que debemos tener a la mano consejos para sobrellevar el terrible momento. Es así que consultamos con la IA para saber cuáles son las mejores recomendaciones para poder sobrevivir a la terrible y temible resaca. Toma nota de cada detalle.

¿Qué es lo mejor para quitar la cruda?

Ante la pregunta sobre cómo sobrellevar la cruda después de Navidad, la IA de Gemini no tarda mucho tiempo en proporcionarnos una respuesta concreta sobre los hechos. Proporcionándonos 5 consejos factibles que podemos poner en práctica:

Rehidratación: Ante la pérdida de líquidos y minerales por el consumo de alcohol, se recomienda hidratarse con abundante agua; en ciertos casos podemos optar por el consumo de agua, sueros orales o de agua de coco natural por sus minerales. Siempre ten cerca de ti algún líquido.

Una buena alimentación: Evita el mito de “curar la resaca con más alcohol”; en su lugar, opta por el consumo de carbohidratos suaves, caldos, huevos, fruta con abundante potasio y disminuye el consumo de alimentos muy grasosos.

También recomienda el consumo de antibióticos, pero te recomendamos en esos casos siempre consultar con un experto, en especial si se tiene algún padecimiento en la salud.

El descanso es fundamental; quédate en cama el tiempo que te sea necesario, toma una ducha y sal un poco para tomar aire fresco.

“Remedio mexicano”: Opta por el consumo de caldos o jugo de tomate; son alimentos que, por su sodio, te ayudarán a recuperarte fácilmente.

¿Cuánto tiempo dura la cruda?

Lamentablemente, los expertos explican que la duración de la temible cruda después de Navidad puede durar un par de horas, pero en algunos casos ha sido posible observar que los síntomas se mantienen hasta 24 horas.

Por esa razón, se recomienda seguir los consejos de la IA y tener mucho cuidado con la cantidad que se ingiere; de esta manera evitarás que el padecimiento dure por mucho tiempo en tu sistema, evitando sufrir el 25 de diciembre.