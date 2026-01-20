Cómo usar arroz como abono casero para cítricos y plantas de jardín

En la búsqueda de alternativas más naturales y económicas para el cuidado del jardín, cada vez más personas recurren a ingredientes que suelen terminar en la basura. Uno de ellos es el arroz: un alimento básico en la cocina que puede convertirse en un abono casero para mejorar la salud de cítricos y plantas ornamentales.

¡Adrián se despide de la competición y los escarlatas no salen del ‘bache’! Revive lo mejor del Exatlón

Aunque no reemplaza a los fertilizantes comerciales, el arroz puede funcionar como un complemento orgánico, ya que aporta nutrientes y estimula la vida microbiana del suelo. Especialistas en jardinería y horticultura coinciden en que su uso correcto ayuda a fortalecer las raíces, mejorar la estructura del sustrato y favorecer un crecimiento más equilibrado, especialmente en macetas y huertas domésticas.

¿Cuáles son las propiedades del arroz como abono casero y natural?

El arroz, en especial el blanco crudo, contiene almidón y pequeñas cantidades de nitrógeno y minerales. Al descomponerse estos últimos, sirven de alimento para los microorganismos beneficiosos del suelo.

Según explica la Royal Horticultural Society (RHS), una tierra rica en actividad microbiana mejora la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Este aspecto es clave para especies exigentes como los cítricos. Además, el agua de arroz (el líquido resultante de lavar o hervir el grano) aporta potasio, fósforo y vitaminas del complejo B.

Estos componentes contribuyen al desarrollo de raíces fuertes, hojas más verdes y una mejor resistencia al estrés ambiental. Ingenieros agrónomos destacan que este tipo de abono casero es especialmente útil en limoneros, naranjos y plantas de jardín que crecen en suelos pobres o muy compactados.

¿Cómo aplicar el abono casero de arroz en cítricos y plantas de jardín?

Existen 2 formas sencillas y seguras de usar el arroz como abono casero:



Agua de arroz: se lava 1 taza de arroz crudo con agua, se cuela el líquido y se deja reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Luego se riega la base de la planta 1 vez cada 15 días. Arroz crudo en pequeñas cantidades: esparcir 1 cucharada alrededor de la planta (mezclándolo ligeramente con la tierra) y regar. Este método es ideal para macetas grandes y árboles cítricos en suelo.

Cabe mencionar que expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalan que es fundamental evitar el arroz cocido, ya que puede generar hongos o atraer insectos.