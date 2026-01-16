La planta que te sirve para cocinar y además ahuyenta a las cucarachas de tu casa

Hay plantas que te conviene tener en casa , no solo porque las puedes usar para la comida, sino también para ahuyentar a las cucarachas. Se trata del laurel. Sigue leyendo para que sepas cómo usarla de la manera correcta.

Por qué el laurel ahuyenta las cucarachas

El aroma que tiene el laurel es tan fuerte que las cucarachas no lo soportan. Según el portal El Mueble, basta con dejar unas cuantas hojas en el piso de la cocina, habitación y cualquier lugar para que se alejen de inmediato.

Usa el laurel en la cocina y para tus rituales de la buena suerte.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo se puede usar el laurel en la cocina: los platillos quedan riquísimos

El laurel también tiene sus beneficios en la cocina. De acuerdo con El Poder del Consumidor, consumir 50 gramos de esta planta aporta aproximadamente 1.2 gramos de proteína, 23 g de carbohidratos y 2.9 de fibra. Además, se puede preparar en distintos platillos, ya sea como hierba aromática en caldos o sopas, o como hoja seca en estofados y guisos. Los más comunes son:

Caldo de res.

Estofado de ternera.

Lentejas estofadas.

Es muy común que esta hierba se use como potenciador de sabor, también como conservante natural y para las infusiones de té de manzanilla. Incluso, los creyentes de lo esotérico, las suelen usar para rituales de buena suerte y energías positivas.

Pero el laurel no es el único que se puede comer y que ahuyenta los insectos, también está la albahaca, la menta y el ajo. Así que puedes llenar tu jardín de estas hermosas plantas.

El ritual de buena suerte con laurel que puedes hacer en tu cocina

Si además de cocinar y espantar a las cucarachas quieres aprovechar la planta del laurel, puedes hacerlo con un ritual de buena suerte . Solo necesitas esta hierba, carbón, un cuenco y un poco de azúcar. Los pasos que aconseja seguir Architectural Digest son los siguientes: