El tierno detalle que Lancer tuvo con Michelle dentro del Mundo MasterChef 24/7

Quienes afirman que MasterChef 24/7 solo se trata de cocina estrategia y rivalidad, claramente se van a sorprender, pues, en medio de la tensión que caracteriza al reality, las cámaras capturaron un momento que derretiría hasta el temperamento del juez más estricto. El protagonista fue Lancer, quien tuvo un tierno detalle hacia Michelle que confirmó lo que a voces ya se venía rumoreando en los pasillos: entre ellos dos hay algo mucho más fuerte que el simple amor por la cocina.

El participante decidió portar dentro de MasterChef 24/7 una camiseta con el nombre de Michelle bien grabado en el pecho. El gesto, cargado de un magnetismo evidente, desató sonrisas y dejó claro el nivel de compromiso que el cocinero siente hacia su compañera, y que deja claro que la apoya e invita al público a que hagan los mismo por ella.

Michelle y Lancer

Lancer y Michelle, el romance que se cocina en MasterChef 24/7

Este detalle no llega de la nada. Desde hace días, la química entre ambos ha sido innegable; los constantes coqueteos, las miradas cruzadas mientras se pasan los ingredientes e incluso algunos piquitos captados por las cámaras del show de televisión tienen a los fanáticos al borde del asiento.

La situación se ha vuelto tan evidente y cotidiana que sus propios compañeros ya la toman con humor. Luis por ejemplo, ha expresado Michelle le había "robado a su hombre", desatando risas en el Mundo MasterChef 24/7.