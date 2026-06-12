5 ideas para forrar cuadernos de Bluey; los niños se sentirán inspirados para aprender y estudiar

No cabe duda de que Bluey es una de las series animadas más importantes actualmente debido a que ha tenido un gran impacto en la audiencia infantil, esto debido a que en cada episodio se tocan temas importantes que dejan grandes aprendizajes para los niños y niñas, pero todo de forma entretenida.

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Bluey: Ideas para forrar cuadernos

Muchos niños se han vuelto tan fans de la serie animada Bluey que llevan la imagen de la cachorrita a todos lados; o bien, personalizan sus objetos con los personajes animados, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para forrar cuadernos, estos harán que los niños se sientan inspirados y motivados en la escuela y así quieran aprender aún más.

Bluey: Ideas para forrar cuadernos con fomi

Para esta idea tendrás que forrar el cuaderno con una base en color azul, una vez listo, en hojas de fomi de color azul fuerte, claro, negro, amarillo y blanco deberás dibujar las piezas que formen la cara de Bluey, puedes usar una imagen de internet para guiarte. Una vez que las tengas hechas recortarás y pegaras las piezas para crear el personaje. Puede usar fomi mate o brilloso.

Bluey: Ideas para forrar cuadernos minimalistas

Esta idea consiste en imprimir una plantilla a color y del tamaño del cuaderno del personaje de Bluey, esta deberá tener a uno o dos personajes de la serie animada, el nombre de la niña o niño así como el grado de estudios en el que se encuentra. Una vez lista se pegará sobre la libreta y se forrará con mica para proteger el cuaderno.

Bluey: Ideas para forrar cuadernos personalizados

Esta idea es muy similar a la anterior, sin embargo los personajes de la plantilla tendrán que ser más grandes además de que puedes poner una fotografía del niño en el cuaderno, esto hará que el diseño de la libreta tenga un toque original. Ahora bien, también puedes personalizar el cuaderno con brillantina y colocar el nombre de la materia.

Bluey: Ideas para forrar cuadernos con fomi y nombre

Esta idea es muy parecida a la primera ya que se deberá forrar con fomi. Sin embargo, en la parte superior deberá tener el nombre del niño o niña con letras de fomi, es importante que el color sea uno que contraste con el fondo azul por lo que se puede elegir un tono rojo o amarillo. También puedes añadir figuras de huellas de perro para darle un toque distinto a la libreta.

Bluey: Ideas para forrar cuadernos con plantillas de colores llamativos

Esta idea consiste en imprimir en hojas de papel grueso plantillas para forrar cuadernos, los colores tendrán que ser de colores vibrantes y llamativos como amarillo, verde, naranja y rosa, entre otros. Cada plantilla tendrá que tener un efecto brilloso para que resalte aún más. Una vez listas tendrás que pegarlas sobre el cuaderno. Puedes forrar con mica para evitar que las libretas se dañen.