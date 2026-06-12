En los últimos años, las plantas se han convertido en los mejores elementos para decorar cada uno de los espacios de la casa. Una de las zonas donde se recomienda ponerlas es en la sala, donde 5 especies harán que este cuarto parezca más grande, sin importar que no haya muchos metros cuadrados. Estos son los ejemplares que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

De acuerdo con un artículo del portal Architectural Digest, algunas plantas aportan altura y profundidad cuando se colocan cerca de ventanas o esquinas estratégicas. El efecto funciona porque las hojas verticales y los tonos verdes claros generan una lectura visual menos saturada dentro de habitaciones pequeñas. Conoce los 2 ejemplares de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

5 plantas que decoradores recomiendan para hacer que una sala parezca más grande|IA

Las 5 plantas que hacen que la sala parezca más grande

1. Sansevieria: Esta planta siempre aparece en las listas de los diseñadores de interiores porque sus hojas crecen en sentido vertical y ocupan pocos centímetros de superficie. Puede alcanzar entre 60 y 120 centímetros de altura.

2. Poto: Es ideal para departamentos pequeños porque puede colocarse en repisas altas o macetas colgantes. Sus tallos colgantes también crean continuidad visual entre diferentes puntos de la habitación.

3. Palma kentia: Es utilizada en proyectos residenciales porque sus hojas largas suavizan esquinas vacías sin bloquear la entrada de luz. Se recomienda colocarla cerca de ventanas para ampliar la percepción espacial y evitar que los muebles se vean amontonados.

4. Ficus lyrata: Tiene la capacidad para llenar espacios muertos sin necesidad de varios objetos decorativos.

5. Helecho de Boston: Da volumen sin endurecer la apariencia del espacio gracias a sus hojas delgadas y arqueadas. Decoradores utilizan esta planta en soportes elevados para mantener despejado el piso y aumentar la sensación de amplitud.

Cabe mencionar que este tipo de plantas se puede adquirir en el país, ya sea por plataformas digitales, supermercados o en viveros. Es en este último lugar donde las puedes comprar a un precio más barato.