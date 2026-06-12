El secreto para preparar tamales guerrerenses al estilo MasterChef 24/7

La preparación de un buen tamal es, para muchos, algo muy complicado, sin embargo, en las cocinas de MasterChef 24/7, se encuentra la técnica exacta. Recientemente la Chef Zahie Téllez para regalarle a los participantes una clase magistral enfocada en una de las joyas más delicadas de nuestra gastronomía: los tamales guerrerenses .

La Chef Zahie, ampliamente reconocida en el gremio por su conocimiento y su devoción hacia las variedades de granos nativos del país, aprovechó el espacio para guiar a los alumnos a través del intrincado universo del maíz. La experta recordó que el secreto de la cocina tradicional no está en acelerar los procesos, sino en entender la naturaleza de la masa y el comportamiento de los envoltorios vegetales bajo el vapor.

Tamales Oaxaqueños Foto Especial

¿Cómo saber que ya están listos los tamales?

El tamal al estilo de Guerrero tiene una personalidad única. A diferencia de las versiones del centro del país, este se caracteriza por su textura sumamente suave y el uso primordial de la hoja de plátano, la cual le transfiere un aroma ahumado y notas herbales inconfundibles a la masa durante la cocción, por lo que la Chef Zahie compartió el truco casero definitivo que utilizan las mayoras y que nunca falla en la alta cocina:

"La manera más fácil de averiguar si tus tamales ya están listos es apagar el fuego, destapar la olla con cuidado y revisar la masa. Si esta se desprende con total limpieza y no se pega a la hoja de plátano, significa que la cocción es perfecta". Por lo que si la masa se queda adherida al empaque, le faltan minutos de calor o un tiempo extra de reposo para que el almidón termine de asentarse.