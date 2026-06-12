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El secreto para preparar tamales guerrerenses al estilo MasterChef 24/7

Aquí te contamos los mejores tips de la Chef Zahie de MasterChef 24/7.

Tamales de Guerrero
Tamales de Guerrero

Escrito por: Leslie Santana | DR

La preparación de un buen tamal es, para muchos, algo muy complicado, sin embargo, en las cocinas de MasterChef 24/7, se encuentra la técnica exacta. Recientemente la Chef Zahie Téllez para regalarle a los participantes una clase magistral enfocada en una de las joyas más delicadas de nuestra gastronomía: los tamales guerrerenses.

La Chef Zahie, ampliamente reconocida en el gremio por su conocimiento y su devoción hacia las variedades de granos nativos del país, aprovechó el espacio para guiar a los alumnos a través del intrincado universo del maíz. La experta recordó que el secreto de la cocina tradicional no está en acelerar los procesos, sino en entender la naturaleza de la masa y el comportamiento de los envoltorios vegetales bajo el vapor.

Tamales Oaxaqueños Foto Especial
Tamales Oaxaqueños Foto Especial

¿Cómo saber que ya están listos los tamales?

El tamal al estilo de Guerrero tiene una personalidad única. A diferencia de las versiones del centro del país, este se caracteriza por su textura sumamente suave y el uso primordial de la hoja de plátano, la cual le transfiere un aroma ahumado y notas herbales inconfundibles a la masa durante la cocción, por lo que la Chef Zahie compartió el truco casero definitivo que utilizan las mayoras y que nunca falla en la alta cocina:

"La manera más fácil de averiguar si tus tamales ya están listos es apagar el fuego, destapar la olla con cuidado y revisar la masa. Si esta se desprende con total limpieza y no se pega a la hoja de plátano, significa que la cocción es perfecta". Por lo que si la masa se queda adherida al empaque, le faltan minutos de calor o un tiempo extra de reposo para que el almidón termine de asentarse.

Con esta clase en MasterChef 24/7, el clásico envuelto guerrerense dejó de ser un misterio técnico para los concursantes, demostrando que el verdadero éxito en el atril de los jueces depende del respeto absoluto a los tiempos del fuego y la tradición.

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