3 mascarillas caseras para recuperar la barrera cutánea en pieles con rosácea

El cuidado de la piel con rosácea exige una precaución extrema, algunas personas pueden apoyarse del uso de mascarillas caseras para recuperar una barrera protectora que está rota.

La dermatología moderna apunta que cualquier tratamiento casero debe aplicarse solo si la piel no tiene una condición médica crónica, con ingredientes de frado alimentario, calmantes, humectantes y que no dañen el cutis.

Existen solo 3 mascarillas caseras con bases científicas seguras para aliviar la piel con rosácea y ayudar a recuperar la barrera cutánea.

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Las mascarillas caseras para reparar la barrera cutánea

Mascarilla de avena y agua

La avena es uno de los pocos ingredientes naturales aprobados por agencias de salud internacionales. Funciona porque contiene antioxidantes que bloquean la liberación de citoquinas inflamatorias y calman el prurito de inmediato.

Para prepararla debes moler la avena entera natural hasta obtener un polvo fino, después mezclar todo con dos cucharadas de esta harina y dejar enfriar por completo antes de aplicarla en el rostro durante 10 o 15 minutos.

Las mascarillas caseras para recuperar la barrera cutánea|Pexels: KoolShooters

Mascarilla de yogur y miel

Es una combinación enfocada en reponer los lípidos perdidos y equilibrar el microbioma de la superficie cutánea.

El yogur natural entero aporta ácido láctico en concentraciones mínimas que hidratan sin exfoliar, junto con grasas buenas que sellan la barrera.

La miel de abejas actúa como un humectante natural. Para prepararla debes mezclar una cucharada de yogur natural frío con una de miel pura y aplicar una capa delgada sobre el rostro limpio durante al menos 10 minutos.

Los ingredientes seguros para recuperar la barrera cutánea|Pexels: Anna Shvets

Mascarilla de té verde y aloe vera

Con ingredientes naturales, debes usar un tratamiento de rescate diseñado específicamente para combatir el estrés oxidativo y la inflamación de los capilares.

El té verde es sumamente rico en EGCG, un polifenol que reduce la formación de nuevos vasos sanguíneos, por eso disminuyen la rosácea. Mientras que el aloe vera aporta ingredientes que regeneran los tejios y refrescan profundamente la piel inflamada. Debe colocarse por 20 minutos y después enjuagar.

