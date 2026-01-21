Así puedes eliminar el olor a humedad de la ropa con un ingrediente de cocina

Una de las molestias en el mundo del hogar, es el de sentir olor a humedad en la ropa. Esto se siente más sobre todo en la época invernal o donde hay altos niveles de humedad .

Incluso después de haber lavado la ropa sigue con ese olor desagradable que arruina el outfit de cualquiera. La causa principal de este aroma suele estar relacionada con una mala ventilación, secado incompleto o la acumulación de bacterias en los tejidos.

En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de productos pero puedes tener la solución en la alacena de tu casa. Hay un ingrediente de cocina que se destaca por neutralizar olores y combatir la humedad que queda en las fibras.

¿Cómo eliminar el olor a humedad en la ropa?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la ventilación es muy importante. La ropa debe ser tendida en espacios abiertos, en lugares donde circule el aire libremente para que la humedad no quede retenida en las telas.

A la hora de secar la ropa debes tener de aliados al sol y el viento, para acelerar el secado y evitar la proliferación de bacterias que causan el mal olor.

Teniendo esto en cuenta es que nos vamos a centrar en el ingrediente de cocina, estamos hablando del bicarbonato de sodio. Este es un elemento que está disponible en todas las cocinas del país.

El bicarbonato es muy eficaz.

Lo que tienes que haceres colocar una o dos cucharadas de bicarbonato en una bolsa de tela transpirable junto a las prendas afectadas y dejarlas reposar durante varias horas o toda la noche. El siguiente paso es sacudir bien la ropa antes de lavarla para eliminar los residuos.

En el caso de que el bicarbonato de sodio no funcione pues debes optar por el vinagre blanco. Este ingrediente no solo neutraliza los olores, sino que también elimina las bacterias que los provocan.

Para eliminar el olor a humedad tienes que colocar una taza de vinagre blanco en el ciclo de lavado junto al detergente habitual. El ingrediente actúa sobre las fibras del tejido, dejando las prendas frescas y sin rastros de humedad.

