Conoce las ciudades más infieles de todo México

El próximo 14 de febrero es una fecha muy importante para algunas personas, pues celebran el Día de San Valentín; sin embargo, las cosas no son tan dulces como parecen, pues también es un día en que muchos aprovechan para ver a sus amantes y ser infieles

Por tal razón y ante esta situación, se ha dado a conocer cuáles son esas ciudades en donde más se suelen darse las relaciones prohibidas, más conocidas como infidelidades . De acuerdo con la plataforma de citas Ashley Madison en 2025, realizó una investigación sobre las personas infieles.

Es muy cierto que, los hombres y las mujeres en la actualidad, detectan de manera rápida cuando está sucediendo algo fuera de lo normal en su relación. Sin embargo, en esta época las redes sociales, sacan con mayor velocidad las cosas a la luz, pues en la mayoría de los casos es algo que no se puede perdonar.

¿Cuáles son las ciudades más infieles de México?

Incluso, gracias a la investigación que hizo la plataforma mencionada, se detalló que en México, existen 10 ciudades en donde la infidelidad es muy común. Entre estos, aparecen nombres como: Guadalupe, Guadalajara y Zapopan, quienes se colocaron como los sitios más infieles del país. A continuación, te dejamos la lista completa:



Guadalupe

Guadalajara

Zapopan

Monterrey

Mexicali

Tijuana

Aguascalientes

Puebla

Chihuahua

Hermosillo

Por si fuera poco, el 13 de febrero, un día antes de San Valentín, en México se ha hecho famoso el llamado ‘Día del Infiel’, fecha en que las personas que tienen una relación clandestina celebran su amor prohibido.

Cabe mencionar que esta fecha no es oficial, simplemente se trata de una efeméride que en los últimos años ha tomado mucha fuerza en la cultura popular mexicana.

