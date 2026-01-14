Estos son los colores que debes utilizar para ocultar canas y no tener que teñirlas frecuentemente

El teñirse el pelo puede generar un daño en el mismo por lo que cada vez con más frecuencia se van eligiendo alternativas. Aquí te vamos a presentar los colores que te ayudarán a teñirte con menos frecuencia.

Cuando decimos que no tienes que teñirte de manera mensual pues no estamos haciendo referencia a que dejes crecer la raíz sino que hagas enfoque en los colores que incorpora las canas como parte de la paleta. Verás que se suaviza el crecimiento de la raíz y mantener una estética moderna.

La clave básicamente consiste en elegir tonos que se adapten a tu base natural y a tus canas. Es por esto que te contamos los colores que debes tener en cuenta.

¿Cuáles son los colores de pelo para teñirte con menos frecuencia?

Rubio oscuro

Esta es una opción ideal para quienes disfrutan del rubio pero no tienen ganas de hacerse retoques constantes. La base de este color se acerca a la raíz natural por lo que logra el efecto de que las canas se mezclen en lugar de crear líneas de contraste

agresivas.

Se emplea este tono para quienes tienen canas plateadas o transparentes, porque comparten matices fríos que parecen fundirse con el resto del color.

Castaño claro

La segunda opción es el castaño claro que cuenta con matices cálidos y fríos debido a su versatilidad. Aquí se puede emplear una técnica de baby lights o mechones finos, la mezcla con canas que da natural y con movimiento.

Con este enfoque se va a evitar el bloque de color plano y permite que la raíz pueda crecer sin verse mal, así es que se reduce la necesidad de retoque. Además aporta calidez al rostro sin exceso.

Estos colores se asemejan a los de bases.|Canva

Balayage natural

Luego nos encontramos con el balayage natural es una técnica que se ha convertido en aliada de quienes no quieren tintes frecuentes. La aplicación se realiza de manera estratégica hacia las puntas con una transición progresiva desde la raíz que hace que el crecimiento sea prácticamente imperceptible.

Es importante que elijas tonos que sean similares a tu color base o a tus canas para que puedas obtener un resultado sea homogéneo y elegante. Es un método que te da calidad visual sin presión de salón cada mes.

Miel

Esta opción es para quienes buscan calidez sin sombras ni contrastes bruscos, el tono miel son apuestas seguras. Aquí se juega con los matices que permiten que las canas desaparezcan visualmente. El objetivo no es ocultarlas, sino integrarlas en un espectro de color armónico.

