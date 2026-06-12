Antrax sube al balcón de MasterChef 24/7 gracias a los votos del público

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron bastantes dificultades con el reto de la gala de mandiles negros, pues tuvieron la encomienda de deshuesar sus proteínas a contrarreloj para poder preparar sus platillos; sin embargo, de última hora, uno de ellos pudo eludir el reto gracias al apoyo del público.

Antrax evita la posibilidad de portar un mandil negro

Al inicio de la gala de esta noche y antes de que los paladares más exigentes de México les compartieran los detalles del desafío, Claudia Lizaldi le reveló a los cocineros y al público que seguía la transmisión del reality show que Antrax había sido el participante favorecido con el mayor número de votos del público, por lo que pudo subir inmediatamente al balcón y unirse a Camila, Ramahá y Jazmín.

Cabe recordar que Antrax se ha visto envuelto en recientes polémicas, pues protagonizó un severo intercambio de declaraciones con Luis luego de que el conductor de "Notibola" se convirtiera en su asistente personal tras perder su duelo en la gala de beneficio o castigo del pasado martes 9 de junio.

Los participantes restantes estuvieron divididos en dos grupos con el fin de preparar sus propuestas culinarias basadas en pollo o costilla de puerco.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.