Cortes para hombre que estarán en tendencia este 2026 (y por qué todos hablan de ellos)

Si tienes ganas de cambiar un poco tu estilo y te preguntas qué cortes para hombre estarán en tendencia este 2026 , el panorama es bastante claro desde el primer momento de este nuevo año: Este año los looks ganadores tienen personalidad, capas visibles, texturas naturales y cero miedo a romper reglas. Estos son los looks que te harán lucir increíble este nuevo año.

Los cortes para hombre que estarán en tendencia este 2026

El 2026 se resume en dejar de pensar en verse “correcto” y mejor enfocarse en ser auténtico. Y hay dos cortes que resumen perfectamente esta filosofía.

El mullet: el regreso más audaz del año

El mullet es uno de los reyes de los cortes este 2026. Largo en la nuca, más corto al frente y con capas medias desestructuradas, este look combina rebeldía, historia y modernidad. Aunque es perfecto para cabellos ondulados y rizados, cualquier tipo de cabello luce realmente bien con este corte.

Este corte de vanguardia, aunque parece moderno y original, tiene mucha historia. Desde cazadores prehistóricos hasta guerreros griegos y figuras como David Bowie, el mullet siempre ha sido un corte para quienes no piden permiso.

La versión actual apuesta más por textura, movimiento y naturalidad, con mechones frontales que enmarcan el rostro. Así que si este corte te interesa, toma en cuenta que favorece especialmente a caras ovaladas y rectangulares, pero también puede adaptarse a rostros redondos alargando las capas delanteras. Funciona en cabello liso, ondulado y hasta fino, apostando por tener volumen sin rigidez.

I need dan's mullet SO SO BAD I ENVY HIS GENDER pic.twitter.com/xSNJiPSm3R — val 🎀 (@iDOFFEE) January 4, 2026

Wolf cut: el favorito de la Gen Z y el K-pop

El wolf cut es el otro gran protagonista de 2026. Este corte está inspirado en el grunge de los 90; mezcla el shag con el mullet para crear un efecto despeinado, salvaje pero controlado. Se caracteriza por tener capas marcadas; flequillo largo y volumen estratégico definen este corte que ignora etiquetas y conecta directo con la cultura pop actual. De hecho, este corte está y estará muy presente en figuras del K-pop como Jungkook.

Es ideal para rostros ovalados o triangulares, y en caras cuadradas sirve para suavizar las facciones con ayuda de flequillos más largos. Luce increíble en cabellos ondulados o rizados, donde el movimiento se vuelve protagonista.

initial here. JK in CK.

the Monologo Tee as seen on Jung Kook.

explore more: https://t.co/cg3Z5VIXI5 pic.twitter.com/wfg7flog8V — calvinklein (@CalvinKlein) April 18, 2023

Ahora solo falta que te decidas y te arriesgues a experimentar. Recuerda que el cabello crece y puede que, si te arriesgas, encuentres un corte que te convierta en ese símbolo de estilo en tu círculo cercano. ¿Estás listo?

También te puede interesar: El pants de Nicolás Maduro SE AGOTÓ en horas. Este es el PRECIO del outfit que llevaba al ser capturado