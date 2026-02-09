7 cortes de cabello para verte más bonita si tienes el pelo lacio

Cuando tenemos el pelo lacio , es importante buscar cortes de cabello que nos favorezcan, estilos con los que podamos sobresaltar nuestra larga melena, haciéndonos lucir más bonitas. Existen muchas alternativas a considerar al momento de elegir un cambio de look.

Es así que te vamos a explicar algunos cortes que puedes escoger para este 2026, alternativas que te van a encantar y que favorecen el tipo de pelo que tienes. Toma nota de todas las opciones que te vamos a dar.

¿Qué corte es mejor para el cabello liso?

Para que puedas verte más bonita, hay cortes de cabello que favorecen al pelo lacio, estilos con los que puedes lucir tu melena, además de ser grandes alternativas para hacerte un cambio de look notable. Por eso considera hacerte las siguientes alternativas recomendadas por el Modo IA de Google:

Liquid Bob : Similar al bob, que se destaca por otorgar un aspecto muy liso y con un brillo de impacto, siendo una gran alternativa cuando estamos en busca de un aspecto saludable.

: Similar al bob, que se destaca por otorgar un aspecto muy liso y con un brillo de impacto, siendo una gran alternativa cuando estamos en busca de un aspecto saludable. Butterfly cut 2.0 : El clásico corte mariposa que se destaca por generar capas más suaves, generando volumen y sin sacrificar el largo.

: El clásico corte mariposa que se destaca por generar capas más suaves, generando volumen y sin sacrificar el largo. Capas Ghost : Aprovechar el largo de tu melena para usar las capas fantasma o “ghost”, aportando movimiento y textura.

: Aprovechar el largo de tu melena para usar las capas fantasma o “ghost”, aportando movimiento y textura. Long Lob de los 70 : Melena a los hombros con capas suaves y, en algunos casos, se pueden incorporar flequillos cortina.

: Melena a los hombros con capas suaves y, en algunos casos, se pueden incorporar flequillos cortina. Corte “U” o “V” : Grandes opciones para mantener el largo de tu melena y que tenga movimiento y volumen.

: Grandes opciones para mantener el largo de tu melena y que tenga movimiento y volumen. Pixie con microflequillo : Para algo más atrevido y moderno, generando mucha textura y un flequillo muy corto.

: Para algo más atrevido y moderno, generando mucha textura y un flequillo muy corto. Mullet elegante: Si deseas algo más rebelde, el mullet es la gran alternativa para tener capas suaves y mucha fluidez en la melena.

¿Cómo puedo cuidar mi cabello lacio?

Aunque los cortes de cabello que mencionamos anteriormente te pueden ayudar a verte más bonita, es importante que cuidemos apropiadamente el pelo lacio ; de lo contrario, se verá descuidado y seco, perjudicando notablemente nuestra apariencia. Considera hacerte las siguientes acciones de mantenimiento: