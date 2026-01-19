5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro diamante

El rostro diamante es único por el tipo de facciones que tiene; ante esas características, es importante poder identificarlo para escoger los cortes de pelo que mejor le queden, logrando resaltar ciertas facciones y un mejor equilibrio visual, buenas alternativas que podemos escoger.

Es así que te detallaremos los estilos que son ideales para ese rostro, alternativas juveniles que te harán lucir elegante, opciones ideales que puedes considerar en tu siguiente cambio de look.

¿Qué tipo de corte le queda al rostro diamante?

Debido a las características del rostro diamante, es importante encontrar cortes de pelo que ayuden a lograr un equilibrio en las facciones, haciéndolo más atractivo visualmente; por suerte, hay muchas opciones a las que se puede seleccionar. Opta por las siguientes alternativas que son ideales:

Corte mariposa: Un estilo que le da movimiento y volumen a la melena.

Flequillo abierto en el centro: Logra equilibrar la frente. Ideal para quienes solamente quieren agregar un flequillo a su melena.

Lob con flequillo lateral: Suaviza los pómulos y logra balancear los ángulos del rostro.

Bob asimétrico: Al hacer que los mechones caigan a los lados, genera que el punto focal sea eso, además de lograr suavizar el rostro.

Pixie con capas: Para quienes buscan un cambio radical, pueden optar por el pixie, una alternativa ideal por ser elegante y que atrae a todas las miradas.

¿Cómo saber si tienes el rostro diamante?

Es usual que muchos de nosotros no identifiquemos qué tipo de cara tenemos. Por eso te vamos a detallar cuáles son las características del rostro diamante para que fácilmente lo puedas saber:

Pómulos tienden a ser más anchos.

La parte inferior y superior suelen ser más estrechas.

La barbilla es puntiaguda.

Otra alternativa que puedes usar es colocarte frente a un espejo, despejar todo tu rostro y dibujar la silueta con un plumón (no debe ser permanente); te permitirá ver más claro las facciones de tu cara. Dinos, ¿cuál de los cortes de pelo vas a usar?