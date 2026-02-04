Estos son los cortes de pelo que te hacen ver más grande y que debes evitar

Últimamente, hemos hablado sobre los cortes de pelo que te ayudan a lucir más joven, pero hemos dejado de lado que hay estilos o peinados que visualmente nos agregan ciertos años. Razones por las cuales debemos evitarlos en nuestro siguiente corte de pelo.

Para que te mantengas informado al respecto, te detallaremos cuáles debes evitar para no verte más grande; de esta manera podrás conocer las mejores opciones para ti. Toma nota de todos los consejos.

¿Qué peinado te hace ver más grande?

En múltiples portales podrás leer que hay cortes de pelo que te hacen ver más grande de lo que eres, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de escoger un cambio de look. El primero de ellos son las capas muy marcadas; es un estilo muy anticuado; siempre opta por una alternativa más degradada.

Otro estilo que te agrega edad es, sin duda, los flecos muy gruesos y rectos, debido a que endurece la mirada, generando que las líneas de expresión sean más marcadas. El exceso de volumen en tu melena también puede ser tu enemigo, puesto que lo hace lucir más delgado de lo que es, en especial si tienes una melena fina.

Por último, las melenas muy largas, rectas y sin forma suelen alargar el rostro, generando que se vea mayor de lo que es, por lo que debes evitar usarlo. Mejor opta por alternativas lob, midi o bob. También puedes seleccionar el corte en “V” o “U” para estilizar.

¿Qué consejos debo seguir para escoger el mejor corte de pelo?

Aunque los cortes de pelo que mencionamos son alternativas que debes evitar, es importante que consideres unos aspectos más, ya que te ayudarán a hacer una mejor selección, evitando lucir más grande de lo que eres: