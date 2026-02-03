Los 3 cortes de pelo rizado u ondulado que te hacen ver elegante y joven

En la actualidad ya existe una amplia gama de cortes de pelo que pueden ser usados en el cabello rizado u ondulado, permitiendo lucir looks diferentes e innovadores para todos. En la actualidad hay mujeres que buscan algún corte que les ayude a verse sofisticadas.

Es así que te vamos a explicar algunas alternativas que puedes escoger para lucir elegante y joven, entonces toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar al respecto.

¿Qué cortes de pelo te hacen ver elegantes?

La ventaja que tiene el cabello ondulado y rizado es que ya cuentan con el volumen necesario, logrando que ciertos peinados se vean más estilizados y con mayor impacto a diferencia de la melena lisa. Si quieres cambiar de look considera los siguientes cortes de pelo para verte elegante y joven:

Pixie es una alternativa que nunca falla, puesto que es juvenil y en poco tiempo podemos hacerlo lucir espectacular.

Si quieres mantener tu melena puedes optar por el corte mariposa en melena ondulada, si eres rizada puedes optar por la opción midi, mantendrá la longitud pero tendrá un estilo más marcado.

Por último, el bob es una gran alternativa que se adapta a cualquier tipo de melena, puedes pedirlo a nivel de la mandíbula o hasta la clavícula, dependiendo de lo que quieras. Al look agregale un fleco para hacerlo diferente.

Es importante que tengamos en mente que para vernos elegantes hay que cuidar de nuestro rizos y ondulaciones, ya que esto nos ayudará a lucir un aspecto sofisticado a cualquier lugar que vayamos.

¿Qué tipo de rizados hay?

Antes se pensaba que solamente había gente rizada con un mismo tipo; sin embargo, ahora se sabe que hay diversas variantes. En el tema de las rizadas, se sabe que hay el rizado y muy rizado, que se dividen en las categorías de 3A, 3B, 3C, 4A, 4B y 4C. Básicamente, van del menos al más rizado.

Ahora ya conoces cuáles son los cortes de pelo que puedes usar si tienes el cabello rizado u ondulado, alternativas con las que vas a poder lucir elegante y joven en cualquier lugar. Dinos, ¿qué look vas a escoger?