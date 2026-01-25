5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro corazón

Cuando tenemos el rostro corazón , es importante que podamos identificar cuáles son los cortes de pelo rizado y ondulado que les queda mejor, ya que de esta manera vamos a lograr lucir un mejor aspecto en nuestras facciones al poder crear cierta armonía.

Es así que te vamos a detallar algunas opciones que puedes considerar, grandes alternativas que te ayudarán a lucir un mejor aspecto en tu rostro. Toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Qué corte le favorece al rostro corazón?

Si tienes el rostro corazón, es importante que consideres las características faciales, con la principal finalidad de poder armonizar las proporciones y añadir volumen en ciertas zonas. Considera los siguientes cortes de pelo, ideales para el cabello rizado y ondulado:

El 'bob con capas' es una gran opción, ya que esto nos ayudará a darle volumen a la barbilla.

es una gran opción, ya que esto nos ayudará a darle volumen a la barbilla. Si tú deseas aprovechar la melena larga que tienes, opta por hacerle capas a la mitad de la melena. Pide el ‘shaggy suave’ .

. Para quienes solamente desean agregar un fleco a su look, opten por usar el degrafilado .

a su look, opten por usar el . Por otro lado, si quieres un corte en capas, también puedes pedir el ‘wolf estilizado’ ; pide que no sean capas muy extremas.

; pide que no sean capas muy extremas. Corte mariposa con capas largas, ya que te ayudará a lucir una melena con movimiento y volumen.

¿Cuáles son las características de una cara de corazón?

Es muy fácil identificar si tienes el rostro corazón o también conocido como rostro ‘triángulo invertido’, ya que sus características son muy marcadas. Se destaca por tener una frente ancha, mientras que la barbilla se hace más estrecha y puntiaguda; también resaltan sus pómulos prominentes.

Debido a esas características, es importante aportar gran parte del volumen a la barbilla, además de ayudarte a suavizar las líneas de esa zona, por lo que debes evitar el estilo ‘pixie’. Selecciona los cortes de pelo en rizado y ondulado para que te los hagas en tu próximo cambio de look.