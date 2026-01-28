5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro triángulo invertido
Descubre cuáles son los cortes de pelo rizado y ondulado que mejor se adaptan al rostro triángulo invertido, estilos que favorecen las facciones notablemente
El rostro triángulo invertido se destaca por la forma de su barbilla y su frente; aunque se destaca por tener un buen envejecimiento, es importante que sepamos qué cortes de pelo son los que favorecen a sus características faciales.
Si tienes el pelo rizado y ondulado, no te preocupes, quédate porque te vamos a detallar los estilos que pueden ayudarte a lucir un rostro armonioso. Además de ser estilos ideales para poder cambiar tu look en tu siguiente visita al salón de belleza.
¿Qué corte de cabello le queda a una cara triangular invertida?
Considerando el tipo de facciones que tiene el rostro triángulo invertido, principalmente se va a buscar equilibrar las dimensiones de la frente y pómulos, por lo que debemos escoger ciertos cortes que beneficien su aspecto. Si eres de cabello rizado y ondulado, considera los siguientes cortes de pelo:
- Corte mariposa: Como siempre, es un estilo muy versátil, que con sus ondas nos puede ayudar a generar el volumen que necesitamos naturalmente.
- Shag suave: Un estilo que sigue en tendencia por su versatilidad. Además de ser una gran opción para ese tipo de rostro.
- Italian bob: Un peinado corto que genera volumen en la melena a nivel de la barbilla, siendo algo importante para el rostro.
- Corte redondeado: Una gran recomendación para los rizados, logrando obtener volumen en la parte inferior.
- Capas largas: Otra gran alternativa para las melenas rizadas.
Es importante que, al momento de seleccionar un estilo nuevo, evitemos a toda costa emplear estilos que tengan volumen en la parte superior, por ejemplo, Shaq o Wolf con capas muy cortas, flecos muy rectos o peinados cortos a nivel de los pómulos, ya que van a ensanchar esas zonas.
¿Qué diferencia hay entre el rostro triángulo invertido y el triángulo?
Es importante aclarar que ambos términos son completamente diferentes. El rostro triángulo, o también conocido como “pera”, se destaca por tener una mandíbula más marcada y ancha. Mientras que en el rostro triángulo invertido, es todo lo contrario, ya que presenta una barbilla más marcada y pequeña, mientras que los pómulos y la frente son más anchos.
Ahora podrás identificar sus características, además de poder emplear los cortes de pelo rizado y ondulado que mejor se adaptan a sus facciones. Dinos, ¿cómo vas a cambiar tu look?
@dajidress Respuesta a @Díaz SI TIENES UN ROSTRO TRIÁNGULO INVERTIDO O CORAZÓN, ESTE VIDEO ES PARA TI 💇🏻♀️🔻🤍 Si quisieras saber más sobre los cortes que te quedan bien según el VISAGISMO, te estaré dando una ✨GUÍA GRATIS ✨, solo debes seguirme en Ig: @dajidress, pon “listo” en este video y te pasaré todooo 🤍🤍 #asesoriadeimagen #outfit #estacion #colorimetria #guiagratis #looks #visagismo #estilopersonal ♬ sonido original - dajidress