5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro triángulo invertido

El rostro triángulo invertido se destaca por la forma de su barbilla y su frente; aunque se destaca por tener un buen envejecimiento, es importante que sepamos qué cortes de pelo son los que favorecen a sus características faciales.

Si tienes el pelo rizado y ondulado, no te preocupes, quédate porque te vamos a detallar los estilos que pueden ayudarte a lucir un rostro armonioso. Además de ser estilos ideales para poder cambiar tu look en tu siguiente visita al salón de belleza.

¿Qué corte de cabello le queda a una cara triangular invertida?

Considerando el tipo de facciones que tiene el rostro triángulo invertido, principalmente se va a buscar equilibrar las dimensiones de la frente y pómulos, por lo que debemos escoger ciertos cortes que beneficien su aspecto. Si eres de cabello rizado y ondulado, considera los siguientes cortes de pelo:

Corte mariposa: Como siempre, es un estilo muy versátil, que con sus ondas nos puede ayudar a generar el volumen que necesitamos naturalmente.

Shag suave: Un estilo que sigue en tendencia por su versatilidad. Además de ser una gran opción para ese tipo de rostro.

Italian bob: Un peinado corto que genera volumen en la melena a nivel de la barbilla, siendo algo importante para el rostro.

Corte redondeado: Una gran recomendación para los rizados, logrando obtener volumen en la parte inferior.

Capas largas: Otra gran alternativa para las melenas rizadas.

Es importante que, al momento de seleccionar un estilo nuevo, evitemos a toda costa emplear estilos que tengan volumen en la parte superior, por ejemplo, Shaq o Wolf con capas muy cortas, flecos muy rectos o peinados cortos a nivel de los pómulos, ya que van a ensanchar esas zonas.

¿Qué diferencia hay entre el rostro triángulo invertido y el triángulo?

Es importante aclarar que ambos términos son completamente diferentes. El rostro triángulo, o también conocido como “pera”, se destaca por tener una mandíbula más marcada y ancha. Mientras que en el rostro triángulo invertido, es todo lo contrario, ya que presenta una barbilla más marcada y pequeña, mientras que los pómulos y la frente son más anchos.

Ahora podrás identificar sus características, además de poder emplear los cortes de pelo rizado y ondulado que mejor se adaptan a sus facciones. Dinos, ¿cómo vas a cambiar tu look?