Así le puedas dar una segunda vida a la ropa que ya no usas

Normalmente, algunas personas deciden hacer una limpieza de clóset dependiendo de la temporada del año que están viviendo en ese momento, pues algunos suelen renovar sus prendas dependiendo la estación, otros lo hacen al comenzar el mes de enero. Sin embargo, cuando se hace esto algunas prendas de ropa vieja empiezan a salir, pues ya no se utilizan.

En algunos casos, la primera reacción es tirarlos a la basura , pero lo que pocas personas conocen, es que cuando se habla de desechar ropa esta suele ser muy contaminante para el medio ambiente. Por tal razón, se debe de saber qué alternativas sustentables se tienen para darle una segunda vida a esas prendas.

¿Peligros en videojuegos? Esto es lo que debes saber sobre Roblox, Minecraft y otros juegos en línea

¿Cómo se puede reciclar ropa vieja?

Actualmente, existe una tendencia en donde la ropa puede seguir siendo utilizada muchas veces antes de que se convierta en desecho o llegue a la basura, por lo que las personas buscan la forma de darle un segundo uso. Aquí te dejamos algunas opciones que se han vuelto populares.

Venta en tiendas "Second Hand", es una opción que puedes tomar cuando la ropa es de una marca reconocida o se encuentra en muy buenas condiciones que puede pasar por nueva, ellos te la compran o la pueden tomar en consigna.

Sin duda, una de las opciones más usadas por las personas es la donación consciente, por lo que las prendas que tengan la oportunidad de ayudar a otras personas, termina en las iglesias, refugios y en donde ayudan a seres que lo necesitan.

Intercambio o "Swap Party", entre varias personas pueden llevar lo que no usan y darlo a otros, es importante que lo que para unos puede estar pasado de moda o viejo, para otros puede ser un regalo ideal. Finalmente, muchas personas usan esas prendas que ya no quieren en su clóset para limpiar su casa, ya que los comienzan a implementar como trapos para los muebles.

