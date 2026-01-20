9 peinados baddie para pelo liso que te harán ver hermosa todos los días

Para las personas que tienen el cabello liso, el peinado baddie es siempre una de las opciones más populares. Sin embargo, hoy en día existen muchos estilos que puedes usar a diario para lucir hermosa sin esfuerzo. En esta selección de 9 ideas te damos inspiración para que encuentres tu propio look.

Según la revista de moda Glamour, el estilo baddie mezcla lo mejor de lo moderno con el glamour vintage, inspirado en las décadas de los 70 y 90. Si quieres verte elegante, pero al mismo tiempo sencilla y segura de ti misma, este peinado es para ti .

Estos son los peinados baddie que se ven hermosos

Coleta alta pulida : Se alisa bien el cabello, se recoge en la coronilla y se fija con gel para un acabado impecable; combina perfecto con tops ajustados, pantalones cargo o conjuntos athleisure.

Luce una coleta baddie para lucir segura.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Se alisa bien el cabello, se recoge en la coronilla y se fija con gel para un acabado impecable; combina perfecto con tops ajustados, pantalones cargo o conjuntos athleisure. Chongo alto sleek : Similar a la coleta, pero enrollando el cabello en un chongo firme y brillante; queda increíble con vestidos ceñidos, looks monocromáticos o outfits de noche.

: Similar a la coleta, pero enrollando el cabello en un chongo firme y brillante; queda increíble con vestidos ceñidos, looks monocromáticos o outfits de noche. Largo lacio con raya al medio : Se plancha el cabello y se marca la raya central con sérum de brillo; es ideal con blazers, bodys y jeans de tiro alto para un estilo poderoso.

: Se plancha el cabello y se marca la raya central con sérum de brillo; es ideal con blazers, bodys y jeans de tiro alto para un estilo poderoso. Media coleta con mechones frontales : Se recoge solo la parte superior y se dejan dos mechones sueltos al frente; combina con crop tops, faldas mini o looks Y2K.

: Se recoge solo la parte superior y se dejan dos mechones sueltos al frente; combina con crop tops, faldas mini o looks Y2K. Coleta baja ultra pulida : El cabello se alisa y se recoge a la altura de la nuca con acabado brillante; queda elegante con trajes sastre, camisas satinadas o vestidos midi.

Las coletas y babby hairs son estilo baddie.|(ESPECIAL/Pinterest)

: El cabello se alisa y se recoge a la altura de la nuca con acabado brillante; queda elegante con trajes sastre, camisas satinadas o vestidos midi. Baby hairs definidos : Con el cabello suelto o recogido, se estilizan los baby hairs con gel y cepillo fino; es el toque baddie ideal para outfits urbanos, hoodies o ropa deportiva chic.

: Con el cabello suelto o recogido, se estilizan los baby hairs con gel y cepillo fino; es el toque ideal para outfits urbanos, hoodies o ropa deportiva chic. Chongo bajo con raya al medio : Se hace una raya central y se forma un chongo bajo bien pulido; combina con vestidos minimalistas, tops estructurados o looks formales modernos.

: Se hace una raya central y se forma un chongo bajo bien pulido; combina con vestidos minimalistas, tops estructurados o looks formales modernos. Largo lacio con puntas hacia dentro : Se alisa y se moldean ligeramente las puntas con la plancha; va perfecto con blusas ajustadas, jeans rectos o conjuntos elegantes.

: Se alisa y se moldean ligeramente las puntas con la plancha; va perfecto con blusas ajustadas, jeans rectos o conjuntos elegantes. Coleta alta con extensión: Se alisa el cabello natural y se añade una extensión larga para más impacto; es ideal con vestidos ceñidos, tops llamativos y outfits de fiesta.

¿Qué tipo de cara le queda mejor el pelo baddie?

El corte de pelo baddie es muy versátil, casi tanto como el estilo bob. Sin embargo, quienes tienen el rostro ovalado, cuadrado y de triángulo invertido son aquellas que más se favorecen para enmarcar la cara y potenciar sus rasgos faciales.