Deja el interior de tu coche como recién salido de agencia con estos simples pasos

Mantener el interior del coche limpio no solo mejora la estética, sino que también influye en la comodidad, la salud y hasta en el valor de reventa del vehículo. Pero muchas personas creen que para lograr un resultado profesional es necesario recurrir a servicios costosos o productos especializados.

En realidad, para tal misión bastan algunos hábitos simples y herramientas básicas. Especialistas en detailing automotriz coinciden en que una limpieza regular y bien hecha puede prolongar la vida útil de los materiales del interior, evitar malos olores y dar esa sensación de coche nuevo que tanto se disfruta.

Rutina de limpieza de 5 pasos para que el interior del coche quede impecable

Es posible lograr resultados sorprendentes sin gastar de más con este truco de limpieza y rutina sencilla y accesible. Según la Asociación Internacional de Detailing Automotriz (IDA), aplicar estos pasos 1 vez por semana es suficiente para mantener el interior del coche en condiciones óptimas, sin necesidad de maquinaria especial ni productos costosos.



Retirar y sacudir todo lo suelto

Antes de limpiar, saca alfombras, papeles, botellas y objetos del interior. Golpea las alfombras contra el piso para soltar tierra y polvo acumulado. Este paso reemplaza gran parte del trabajo de la aspiradora, según explica Larry Kosilla, fundador de AMMO NYC, una de las escuelas de detailing más reconocidas del mundo.



Usar un cepillo seco para el polvo

En lugar del trapo, utiliza un cepillo de cerdas suaves (puede ser de ropa o calzado). Pásalo por tablero, rejillas de ventilación, costuras de asientos y rincones. El cepillado levanta el polvo sin empujarlo hacia adentro, algo que sí suele pasar con los trapos tradicionales.



Limpieza con paño apenas húmedo

Un paño de algodón limpio, apenas humedecido con agua tibia, alcanza para limpiar plásticos, consola central y puertas. Pero no hay que empapar, solo hay que humedecer. Si hay grasa o marcas, podés sumar una gota de detergente neutro. El experto en cuidado vehicular Mike Phillips recomienda evitar productos con alcohol, ya que resecan y opacan los materiales.