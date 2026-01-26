Deja el interior de tu coche como recién salido de agencia con estos simples pasos
Mantener el interior del coche limpio se puede lograr a través de hábitos simples y herramientas básicas. Solo hay que seguir estos 5 pasos.
Mantener el interior del coche limpio no solo mejora la estética, sino que también influye en la comodidad, la salud y hasta en el valor de reventa del vehículo. Pero muchas personas creen que para lograr un resultado profesional es necesario recurrir a servicios costosos o productos especializados.
En realidad, para tal misión bastan algunos hábitos simples y herramientas básicas. Especialistas en detailing automotriz coinciden en que una limpieza regular y bien hecha puede prolongar la vida útil de los materiales del interior, evitar malos olores y dar esa sensación de coche nuevo que tanto se disfruta.
Rutina de limpieza de 5 pasos para que el interior del coche quede impecable
Es posible lograr resultados sorprendentes sin gastar de más con este
truco de limpieza
y rutina sencilla y accesible. Según la Asociación Internacional de Detailing Automotriz (IDA), aplicar estos pasos 1 vez por semana es suficiente para mantener el interior del coche en condiciones óptimas, sin necesidad de maquinaria especial ni productos costosos.
- Retirar y sacudir todo lo suelto
Antes de limpiar, saca alfombras, papeles, botellas y objetos del interior. Golpea las alfombras contra el piso para soltar tierra y polvo acumulado. Este paso reemplaza gran parte del trabajo de la aspiradora, según explica Larry Kosilla, fundador de AMMO NYC, una de las escuelas de detailing más reconocidas del mundo.
- Usar un cepillo seco para el polvo
En lugar del trapo, utiliza un cepillo de cerdas suaves (puede ser de ropa o calzado). Pásalo por tablero, rejillas de ventilación, costuras de asientos y rincones. El cepillado levanta el polvo sin empujarlo hacia adentro, algo que sí suele pasar con los trapos tradicionales.
- Limpieza con paño apenas húmedo
Un paño de algodón limpio, apenas humedecido con agua tibia, alcanza para limpiar plásticos, consola central y puertas. Pero no hay que empapar, solo hay que humedecer. Si hay grasa o marcas, podés sumar una gota de detergente neutro. El experto en cuidado vehicular Mike Phillips recomienda evitar productos con alcohol, ya que resecan y opacan los materiales.
- Limpieza de tapizados sin aspiradora: para los asientos de tela, se debe espolvorear bicarbonato de sodio y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Luego hay que retirar el excedente con un cepillo seco. Este método ayuda a absorber olores y soltar suciedad superficial de forma efectiva.
- Limpiar vidrios por dentro y airear el vehículo: se debe usar papel de diario o servilletas de papel con un poco de agua y vinagre. Luego hay que limpiar en movimientos rectos. Es un truco clásico recomendado por profesionales, ya que evita vetas y deja los cristales bien transparentes. Una vez terminado, se deben dejar las puertas abiertas unos minutos para que se evapore la humedad y el interior quede fresco sin olor a encierro.