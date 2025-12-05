El obsequio perfecto para Navidad: Elektra ‘casi regala’ este carro eléctrico para niños con luces

La temporada navideña llegó con ofertas que vale la pena aprovechar, y Elektra lanzó una de las más atractivas: un carro eléctrico para niños con luces a un precio sorprendentemente bajo. Un regalo ideal para quienes buscan algo emocionante, divertido y accesible para sorprender a los pequeños en estas fiestas.

La popular tienda acaba de publicar en su portal una rebaja inesperada. El sitio web compartió el carro montable eléctrico B011 Apollo con sonido y de color amarillo, a tan solo $2,999, es decir casi regalado, ya que anteriormente cotizaba a más del doble: $6,379.

Elektra

Las características del carro eléctrico que promociona Elektra

De acuerdo a la tienda, este carro es la opción perfecta para quienes buscan diversión, seguridad y estilo en un solo producto, ya que combina un diseño moderno con funciones que encantan a niños y padres por igual.

Equipado con luces delanteras y traseras, suspensión en las llantas, cinturón de seguridad y llantas de plástico con franja central de material suave para mejorar la tracción y reducir el ruido, garantiza paseos cómodos y seguros.

(ESPECIAL) Este carrito eléctrico para niños está en rebaja.

Además, cuenta con música integrada, bluetooth, entrada auxiliar y USB, cada recorrido se convierte en una experiencia única. Su manejo es sencillo gracias a los botones de encendido, aceleración y reversa, ideal para pequeños de 12 a 48 meses

Respecto a sus medidas, tiene 100 cm de largo, 43 cm de alto y 50 cm de ancho, con una velocidad de 5 a 7 km/h, soportando hasta 45 kg. Su batería recargable ofrece un tiempo de carga de 3 a 5 horas, perfecto para disfrutarlo por más tiempo.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar un carro para niños