Despídete del pelo encrespado con esto cortes de cabello ‘antiencrespamiento’

Sin dudas el encrespamiento es uno de los enemigos del cabello ya que no tiene preferencias y “ataca” al pelo liso, rizado u ondulado. En el invierno los principales factores que lo producen son la humedad y la lluvia.

También tenemos que marcar como detonantes a la fricción de bufandas y gorros y la electricidad estática. Es por esto que te vamos a recomendar los mejores cortes de pelo antiencrespamiento.

¿Cuáles son los cortes de cabello ”antiencrespamiento?

Bob con capas

Es un corte que nunca falla porque incluye capas a lo largo de toda la melena. Este estilo ayuda a realzar el movimiento y la textura de los rizos, a la vez que mantienen el peinado manejable y fácil de mantener.

Pixie mullet

Este es un corte muy atrevido que deja de lado a los clásicos. Combina la esencia del pixie—pelo corto, ligero y con flequillo—, con la del mullet, es decir, dejando la nuca y las patillas más largas. Este potencia la textura natural, aporta movimiento y crea un efecto desenfadado con mucha personalidad.

Curly shag

Luego tenemos el curly shag que se lleva a cabo a partir de capas abundantes en la zona superior de la cabeza, que aportan volumen y ligereza, mientras que a medida que la melena desciende, las capas se alargan y suavizan el volumen en los laterales del rostro. Lo mejor es que se puede adaptar a cualquier patrón de rizo o rostro.

Bixie

Una gran opción para los cabellos ondulados y rizados porque aporta textura y tiene un toque desenfadado. Puede incluir capas de manera sutil para añadir un acabado texturizado y, además, este corte de pelo se suele completar con un flequillo recto o lateral que enmarca el rostro y suaviza las facciones.

Estos cortes de pelo son ideales para el día a días porque dan comodidad y no son víctimas del "encrespamiento".