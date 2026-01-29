Despídete del pelo encrespado con esto cortes de cabello ‘antiencrespamiento’
El frío es un gran aliado del encrespamiento por lo que tienes que combatirlo de la mejor manera.
Sin dudas el encrespamiento es uno de los enemigos del cabello ya que no tiene preferencias y “ataca” al pelo liso, rizado u ondulado. En el invierno los principales factores que lo producen son la humedad y la lluvia.
Ana Spinetto nos habla de BADA México y la importancia de la libre expresión por medio del arte
También tenemos que marcar como detonantes a la fricción de bufandas y gorros y la electricidad estática. Es por esto que te vamos a recomendar los mejores cortes de pelo antiencrespamiento.
¿Cuáles son los cortes de cabello ”antiencrespamiento?
Bob con capas
Es un corte que nunca falla porque incluye capas a lo largo de toda la melena. Este estilo ayuda a realzar el movimiento y la textura de los rizos, a la vez que mantienen el peinado manejable y fácil de mantener.
Pixie mullet
Este es un corte muy atrevido que deja de lado a los clásicos. Combina la esencia del pixie—pelo corto, ligero y con flequillo—, con la del mullet, es decir, dejando la nuca y las patillas más largas. Este potencia la textura natural, aporta movimiento y crea un efecto desenfadado con mucha personalidad.
Curly shag
Luego tenemos el curly shag que se lleva a cabo a partir de capas abundantes en la zona superior de la cabeza, que aportan volumen y ligereza, mientras que a medida que la melena desciende, las capas se alargan y suavizan el volumen en los laterales del rostro. Lo mejor es que se puede adaptar a cualquier patrón de rizo o rostro.
Bixie
Una gran opción para los cabellos ondulados y rizados porque aporta textura y tiene un toque desenfadado. Puede incluir capas de manera sutil para añadir un acabado texturizado y, además, este corte de pelo se suele completar con un flequillo recto o lateral que enmarca el rostro y suaviza las facciones.
Estos cortes de pelo son ideales para el día a días porque dan comodidad y no son víctimas del "encrespamiento".