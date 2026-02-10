Despídete de las uñas doradas: 5 diseños de manicura plateada es la elegida del mes

Durante mucho tiempo el color dorado se ha impuesto como uno de los más utilizados por su elegancia, sin embargo, este mes tiene algunos cambios como introducir la manicura plateada. Toma nota y pon a prueba estos hermosos diseños elegantes para tu día a día.

El plata viene con mucha fuerza para aportar un toque moderno y sofisticado para tus uñas . Además, es un color versátil que se combina fácilmente con otros tonos como así también con diversos diseños.

¿Cuáles son los mejores diseños de manicura plateada?

Acabado perlado

Esta es una opción clásica, sencilla y que nunca falla. Es momento de agregar de tu color plateado con un acabado perlado. Con este diseño vas a obtener un aspecto característico de las perlas, luce limpio y muy elegante.

'Framenails'

Aquí nos encontramos con una de las tendencias que combinadas con el color plateado es muy atractiva. Lo que tienes que hacer es crear una especie de marco que vaya alrededor de la uña, delineando su forma. Las manos se verán más estilizadas, con un toque moderno y sofisticado.

Esta es una manicura limpia.|Instagram

Manicura francesa

La manicura francesa es uno de los clásicos que se reinventa constantemente y en este caso utiliza el color plateado. Es decir que en lugar de las puntas blancas tienes que hacerlas en este tono para una versión más innovadora y elegante.

Esta es una manicura hermosa.|Instagram

Lunares delicados

Para lograr este diseño tienes que utilizar una base natural o nude y sobre el mismo ubicar los lunares de manera estratégica. Es una manicura sutil y encantadora que es perfecta para quienes buscan algo discreto.

'Chrome nails'

Por último, tenemos esta versión atrevida que es muy fácil de conseguir. El acabado metalizado logra el efecto joya que es característico de este diseño. Es un estilo moderno que no necesita más adornos para destacar, ideal para quienes buscan una manicura impactante y sofisticada.

