5 estilos de manicura french para enamorar en San Valentín

Para la nueva temporada del amor, las uñas XL quedaron atrás. Hoy día la tendencia se inclina hacia lo natural, lo saludable y lo minimalista. Según la manicurista Ana Martín , el secreto de una imagen rejuvenecida reside en el acabado impecable y evitar lo recargado para que tus uñas brillen desde la elegancia. Conoceremos por qué los especialistas recomiendan la manicura french.

¿Por qué ya no se utiliza la manicura francesa con la línea blanca?

Con este concepto, la manicura francesa está en constante reinvención. Ya el acabado con la línea francesa blanca no existe, sino que ahora se utilizan una serie de variaciones que estilizan aún más las manos.

Aquí presentamos los 5 estilos de manicura french que están dominando los salones de belleza y las redes sociales este febrero.

San Valentín: ¿Cuáles son los estilos de manicura francesa que se utilizarán?

Micro french: La favorita de las celebridades

Margot Robbie fue quien popularizó está tendencia. Consiste en reducir la línea del borde al mínimo posible. Cuanto más fina y precisa sea la traza, más sofisticado es el resultado. Es ideal para uñas muy cortas y con forma squoval (cuadrada con bordes suaves).

Nonicure french

Estilo maquillaje no-makeup. La nonicure french es cuando utilizas tonos nude que se esconden casi con el color de la uña al natural. Si bien la línea de la punta no es blanca, sino un tono crema o marfil muy sutil. Si tu mantenimiento es poco, este es ideal para ti.

Baby boomer

Para quienes prefieren evitar las líneas marcadas, el estilo baby boomer ofrece un degradado suave entre la base rosada y la punta blanca. En febrero de 2026, este estilo se lleva en uñas cortas para aportar un aspecto limpio y saludable. Es una técnica de difuminado que imita la transición natural de la uña, resultando en un acabado sumamente romántico para San Valentín.

Reverse french

Este estilo traslada el protagonismo del borde libre de la base de la uña. Se traza una fina línea en forma de media luna cerca de la cutícula. En las tendencias actuales, se están viendo combinaciones de colores invernales como el borgoña, marrón o burdeos sobre bases transparentes, aportando un toque moderno a un diseño clásico de los años 20.

Double micro french

Es una evolución del estilo micro. Consiste en trazar dos líneas extremadamente finas: una en la punta y otra paralela justo debajo, o una en la punta y otra en la base. Al utilizar colores metálicos como el oro o la plata sobre una base natural, se logra un nail art minimalista que funciona perfectamente tanto para la oficina como para una cena especial.

