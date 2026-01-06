Los 5 diseños de uñas almendradas que debes usar para la oficina en el inicio de año

Los diseños de uñas almendradas parece que no van a pasar de moda, algo muy impresionante, considerando que durante muchos años la manicura cuadrada dominó las manos de las usuarias; ahora ya hay una gran variedad de opciones disponibles para usar en cualquier ocasión.

¡Prepárate! Te detallaremos 5 estilos por los que puedes optar, los cuales son ideales para usar en la oficina en el inicio de año, alternativas que se destacan por ser elegantes y que se fusionan con cualquier outfit. No te los pierdas.

¿Qué diseños de uñas almendradas debo usar?

Por suerte, para los diseños de uñas almendradas existen muchas alternativas disponibles, las cuales se pueden adaptar a la oficina en el inicio de año, siendo estilos elegantes que harán lucir unas manos hermosas. Estos son los estilos que debes considerar:

Uñas pastel con efecto glaseado: La ventaja de las uñas pasteles es que se pueden adaptar, siendo una alternativa versátil. Para hacerlas más atractivas, aplica el efecto glazed para darles un brillo único.

Añade estrellas: Si quieres algo más sencillo pero llamativo al mismo tiempo, pide que sobre una base nude agreguen estrellas doradas o plateadas, un estilo que no pasa de moda

Efecto jaspeado: Un estilo ideal para el trabajo o para un evento formal. Pide el efecto jaspeado en rosa claro, blanco o tonos nude. Para hacerlo más interesante, pide que un par de uñas hagan un francés con dicho estilo.

Francés invertido: Nos despedimos del francés clásico para permitir la entrada de su versión invertida; pide que la línea que te hagan cerca de la cutícula sea dorada para tener un estilo elegante en tus manos.

Un poco de pedrería: Si quieres un estilo más brillante y minimalista. Sobre una base rosa o nude, pide que cerca de la cutícula agregue una pieza pequeña de pedrería. Puedes agregar más piezas, pero ten cuidado para que no te excedas.

¿A quién le quedan bien las uñas almendradas?

Los diseños en uñas almendradas pueden adaptarse a cualquier tipo de manos, pero es una realidad que habrá ciertas usuarias a las que les resulte más favorecedor. Se destaca por ayudar a alargar las manos, logrando afilar los dedos visualmente.

A quienes les favorece notablemente es a las que tienen dedos cortos y anchos. Aun así, logra ser muy versátil para cualquier mano. Escoge el estilo que quieras para que lo puedas usar en tu oficina durante el inicio de año .