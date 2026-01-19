5 diseños de uñas en color ‘cloud dancer’, la tonalidad que está dominando el 2026

El ‘cloud dancer’ es una tonalidad que PANTONE declaró como el ‘color del año’ en el 2026. No solo va a dominar en la decoración de interiores y ropa, también será posible usarlo en múltiples diseños de uñas, logrando que luzcas unas manos hermosas y a la moda.

Para que puedas usarlo, te diremos 5 estilos distintos de manicura con el color; toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar al respecto para que las uses.

¿Cuáles son los diseños de uñas que puedo hacerme?

La realidad es que en los diseños de uñas con el color ‘cloud dancer’, es posible hacer todo tipo de estilos en tu manicura, logrando siempre lucir unas manos espectaculares. Así que considera las siguientes alternativas con la tonalidad que domina el 2026:

El efecto glazed nunca pasa desapercibido; además, al colocarlo sobre el color en tendencia, podrás darle un aspecto más llamativo y perlado.

nunca pasa desapercibido; además, al colocarlo sobre el color en tendencia, podrás darle un aspecto más llamativo y perlado. Para hacerlo más atractivo, sobre el color, coloca alguna decoración en dorado o plateado; te hará lucir muy elegante al llevarlas a tu trabajo o a un evento especial.

o plateado; te hará lucir muy elegante al llevarlas a tu trabajo o a un evento especial. Pide que con el color en tendencia, con ayuda de un pincel, te haga el efecto marmoleado con algún tono nude; es algo sencillo y muy bonito visualmente.

con algún tono nude; es algo sencillo y muy bonito visualmente. Si quieres algo más creativo, pide que te coloquen una base plateada con ‘cat eye’ y encima dibujen algunas nubes .

y encima . Aprovecha el color para pedir un francés degradado. Un clásico que nunca pasa de moda.

¿Qué es el ‘cloud dancer’?

Pantone explica que la tonalidad de ‘cloud dancer’ se destaca por ser un tono blanco discreto, el cual tiene una influencia calmante, que fomenta la relajación y concentración, permitiendo que la creatividad se encargue de fomentar la innovación.

Además de detallar que su versatilidad permite combinarlo con otras tonalidades para hacer contrastes y armonizar. Se recomienda usarlo en colores pasteles o en sus variantes, tonos grisáceos. Cada año detalla cuál va a dominar. Dinos, ¿qué diseños de uñas vas a usar con el color del 2026?