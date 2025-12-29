6 ideas para uñas cortas con Cloud Dancer, designado el color del año 2026 para regresar a la oficina

Cada año las tendencias van cambiando y Pantone ya nombró el tono Cloud Dancer como el color del año 2026, por lo que ya han surgido varios estilos para lucir ropa y calzado, pero en esta ocasión tenemos para ti 6 ideas increíbles para lucir tus manos como una experta en tendencias.

Si eres amante del clean look y lo clásico, estas uñas cortas serán parte fundamental de tu estilo, ya que el tono Cloud Dancer es cremoso, suave y combina con absolutamente todo lo que te pongas, haciéndote lucir estilizada y elegante.

Uñas tono Cloud Dancer clásicas:

|Crédito: Pexels

Si no quieres romperte la cabeza al pensar un estilo de uñas que vaya bien con todo, esta idea es la mejor para ti, pues además de que combina con todo, hace que tus manos luzcan limpias y suaves. Esta opción es de uñas cuadradas cortas, pero también puedes optar por tipo almendra o ballerina.

Uñas cortas tono Cloud Dancer con técnica francesa

|Crédito: Pexels

¡Clásico, pero nunca pasado de moda! El estilo francés en las uñas es una técnica que lleva años en las manos de miles de mujeres a las que les fascina ser unas princesas. Esa opción es muy bella y además puedes elegir el tono que quieras para la punta francesa; te recomendamos tonos claros o, si quieres destacar más, puedes elegir un color oro o plateado.

Estilo minimalista y relajado

|Crédito: Getty Images

¿Qué te parece esta combinación sutil de colores? El tono blanco y el Cloud Dancer hacen un equilibrio perfecto entre lo relajado con estilo y sabemos que lo minimalista nunca pasará de moda, así que este diseño de uñas es ideal para cualquier ocasión, desde tu día a día hasta un evento especial.

Diseño de uñas con tono Cloud Dancer y toque de color

|Crédito: Getty Images

Si eres más atrevida, pero sin llegar a lo dramático, este diseño es totalmente para ti, ya que puedes hacer una combinación de colores pastel con el tono Cloud Dancer. Y si eres fan de la naturaleza, puedes agregar un par de flores a mano alzada.

Técnica difuminada tono Cloud Dancer con Nude

|Crédito: Anytka

Otro de los colores elegantes, sencillos y con estilo es el nude y jamás pasará de moda, así que la combinación entre este color y el Cloud Dancer es ideal para parecer de la realeza. Puedes agregar algunas piedras, pero ojo, no con exceso, ya que eso podría quitarle el estilo sobrio.

Uñas estilo Cat Eye con el color del año Cloud Dancer

|Crédito: Samudri7

La técnica Cat Eye jamás puede faltar, ya que puede quedar con cualquier tono y, en especial con el Cloud Dancer, lo hace ver único, pues crea un efecto tornasol al contraste de la luz.

