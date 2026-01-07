Los 5 diseños de uñas cortas que debes usar para la oficina en el inicio de año

Es una realidad que existe una gran variedad de diseños de uñas cortas , estilos que podemos emplear con facilidad, los cuales se encargarán de estilizar nuestra manicura, logrando un aspecto más formal y elegante al momento de usarlos en la oficina.

Si todavía no sabes cómo arreglar tus uñas, entonces no busques más; te detallaremos 5 estilos diferentes que puedes optar para el inicio de año, logrando lucir unas manos espectaculares. Así que toma nota de todas las opciones que te daremos.

¿Cómo decorar tus uñas cortas?

Muchas pensarán que solamente en uñas largas pueden hacerse estilos creativos, pero todo es falso, puesto que es posible hacer todo tipo de diseños en uñas cortas, logrando obtener algo más creativo y llamativo en el inicio de año. Para que dejes de usar los colores planos, te recomendamos optar por las siguientes alternativas para la oficina:

Cromadas: Si eres fan del efecto tipo espejo, entonces las cromadas son la opción; puedes escogerla en dorado, plateado, bronce o rosado. Parecerá que traes un metal precioso en tus manos.

Efecto 3D en plateado: Es posible emplear el efecto 3D en tus manos; pídela en dorado o plateado, estilos muy sofisticados y en tendencia.

Baby boomer: Si te interesa un francés no tan marcado, pide que te hagan el baby boomer, una tonalidad blanquecina difuminada a la cutícula.

Polka Dots Nails: Un estilo muy minimalista consiste en colocar pequeños puntos o lunares; puedes combinarlo con otras tonalidades.

Glitter en base nude o cat eye: Si te gusta lo brillante, entonces pide glitters sobre un color nude o el efecto cat eye. Ambos son brillos que dominan las redes sociales.

¿Qué es mejor, un baño de acrílico o gelish?

En el tema de los diseños de uñas cortas , al acudir al salón de belleza, es posible que entre tus opciones esté el baño de acrílico o gelish, tratamientos que ciertas clientas suelen aplicarse. Ambas alternativas son ideales, pero cumplen ciertas características diferentes.

Por un lado, el baño de acrílico otorga más resistencia a la uña, además de poder usarse para alargarlas. Por otra parte, el gelish le otorga un acabado más natural sin engrosar mucho la uña. No esperes más, agenda tu cita en el salón de belleza para hacerte la manicura para la oficina en el inicio de año.