5 diseños de uñas en negro para usar el 14 de febrero, elegantes y juveniles

Es una realidad que el tiempo se va volando, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar terminando el mes de enero, por lo que nos vamos a acercar a la celebración del 14 de febrero. Si quieres lucirte en la importante fiesta, ve agendando tu cita con la manicurista para que te haga los diseños de uñas de la temporada.

Debido a la importante fiesta, es usual que todo se pinte de color rosa y rojo. Si no eres fan de esas tonalidades, no te preocupes, porque te revelaremos algunos estilos en negro por los que puedes optar, alternativas elegantes y juveniles al mismo tiempo.

¿Qué diseños de uñas hacerme el 14 de febrero?

Genuinamente, el 14 de febrero es un día en el que se siente el amor en el aire. Por eso debes usar diseños de uñas que proyecten ese sentimiento. Por eso te detallaremos estilos en negro que son elegantes y juveniles:

Mini corazones: Pide que en la uña te dibujen pequeños corazones en negro y que agreguen algunas piedras pequeñas para darle mayor impacto.

Uñas encaje: Es similar a la opción anterior, pero encima vamos a colocar un color ahumado para darle ese efecto de tela transparente sobre la manicura:

Francés: Pide que te hagan un clásico francés, ya sea que en medio del diseño coloquen un corazón negro o dentro de la línea blanca.

Rosa Darks: Si no le temes al peligro, pide a tu manicurista que te haga una rosa blanca, para encima colocar un efecto translúcido en rojo, para darle ese aspecto de vampiro.

Mucho glitter: Si quieres algo más brillante. Pide que te hagan corazones en color nude y el demás espacio lo rellenen con glitter en negro; van a lucir increíbles. Diseños de uñas en color negro que son elegantes y juveniles, que van a sorprender a todos.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero?

Se menciona que la celebración del 14 de febrero empezó en Roma, cuando estaba el emperador Claudio II, cuando un sacerdote con el nombre de Valentín hacía matrimonios en secreto, puesto que su gobernante no creía en esas cosas del romance.

El emperador, al conocer que se hacían ceremonias ocultas, encarceló al sacerdote. Hasta que un oficial retó a Valentín, pidiéndoles que le regresara la vista a su hija, situación que sí logró cumplir. Aun así, el cura fue ejecutado en la fecha en la que se hace la celebración. Por eso se hace la fiesta.