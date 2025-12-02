Uñas aesthetic: Diseños de manicura para Navidad 2025

Falta muy poco para Navidad por lo que muchas personas ya están pensando en los detalles para que esta fecha se disfrute de la mejor manera. Es por esto que nada puede quedar librado al azar.

Decoraciones, comida y regalos es lo que siempre tienen que estar pero no puedes dejar de lado tus uñas. Así es quete dejamos los mejores diseños para tu manicura de Navidad.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de Navidad?

Uñas nude

Una de las opciones que te traemos es poner una base nude y por encima de ello tienes que hacer diseños de renos en colores negro. Así también puedes agregar detalles en colores dorados.

Francesitas

Otra opción es mucho más tranquila ya que solo necesitas una base transparente y hacer la francesita en blanco. Aplica en otras uñas un poco de brillo y un delicado moño con trazos finos.

Rojo como protagonista

El rojo es uno de los colores clásicos de Navidad por lo que no puede faltar. Con este diseño tienes tendrás uñas completamente rojas y estrellas en blanco, mientras que otras uñas deberán ser nude con estrellas rojas.

Francesita plateada

Esta opción es muy elegante por lo que no debes dejar de usarla. La base de la uña tiene que ser nude y las francesitas plateadas. En una uña dibuja un moño con trazo fino y haz dibujos de estrella de nieve.

Francesita roja

Por último tenemos una base nude y sobre ella hacer un difuminado rojo en las puntas. En ella agregar brillo para poder elevar el look y sobre uno de tus dedos haz la silueta de un árbol en color ojo.

Brillos y más brillos

Por último tenemos un diseño de uñas que no puede faltar esta Navidad. En el mismo tienes que emplear una base nude pero en dos de tus uñas agrega brillo en color rosado. Por último haz un bonito árbol con colores rosados y blancos.

Fuente: Instagram

