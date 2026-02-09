5 diseños de uñas coreanas color ‘cloud dancer’ para una manicura estilizada y perfecta

El color ‘cloud dancer’ es una tonalidad que dominará el 2026, la cual no solamente estará presente en el tema del diseño de interiores, sino que también será posible emplearla sobre nuestras uñas, con lo que vas a lograr obtener una manicura estilizada y perfecta.

Es así que te vamos a detallar en qué diseños de uñas coreanas puedes emplear fácilmente. Los estilos que vamos a compartir seguramente te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas debo hacerme?

El color ‘cloud dancer’ se destaca por ser una tonalidad blanquecina con algunos destellos en gris, destacándose por ser elegante para usar. Por suerte, es posible emplearlo en los diseños de uñas coreanas, logrando obtener una manicura estilizada y perfecta. Considera las siguientes alternativas:

Nubes en tus manos : En un tono nude de base, añade una capa de ‘cat eye’ plateado, para encima dibujar pequeñas nubes con la tonalidad mencionada.

: En un tono nude de base, añade una capa de ‘cat eye’ plateado, para encima dibujar pequeñas nubes con la tonalidad mencionada. Clásico francés innovador : De base coloca una base del color blanquecino; para hacer el francés coloca una línea negra y encima añade un cromado en plateado.

: De base coloca una base del color blanquecino; para hacer el francés coloca una línea negra y encima añade un cromado en plateado. Brillo de impacto : Para algo más sencillo e impactante, sobre el color añade el efecto ‘glazed’ con destellos de perla.

: Para algo más sencillo e impactante, sobre el color añade el efecto ‘glazed’ con destellos de perla. Mármol : Una alternativa elegante y bonita, pide el efecto mármol con el color mencionado; para hacerlo más llamativo, agrega una capa con destellos de glitter.

: Una alternativa elegante y bonita, pide el efecto mármol con el color mencionado; para hacerlo más llamativo, agrega una capa con destellos de glitter. Francés invertido: Sobre una base del color blanquecino, agrega líneas lo más pegadas a las cutículas y cubre con cromo en dorado.

¿Qué quiere decir el ‘cloud dancer’?

El color ‘Cloud Dancer’ fue denominado como el color del año 2026; se destaca por tener un tono similar al de las nubes, que se destaca por transmitir la relajación y concentración, el cual dominará la moda y el diseño de interiores. Su nombre traducido al español es ‘Bailarín de Nubes’.

Una gran tonalidad por ser elegante; aprovecha para usarla en los diseños de uñas coreanas que te compartimos, con los cuales vas a lograr una manicura estilizada y perfecta . Dinos, ¿cuál estilo planeas usar en tus manos?