5 diseños de uñas coreanas color morado para una manicura estilizada y perfecta
Te compartimos los 5 diseños de uñas coreanas en color morado que debes usar, siendo estilos que puedes usar en cualquier evento importante que tengas
Los diseños de uñas coreanas se destacan por tener estilos de ensueño, logrando emplear múltiples efectos para lucir espectaculares. Por suerte, ahora es posible encontrar alternativas que nos ayuden a lograr una manicura estilizada y perfecta.
Si eres fan del color morado, hoy es tu día de suerte, porque te vamos a compartir algunos estilos que puedes usar con esa tonalidad, siendo grandes alternativas para llevar en cualquier ocasión o evento importante que tengas.
¿Qué diseños de uñas coreanas usar?
Aunque los diseños de uñas coreanas se destacan por usar tonalidades suaves y beige, es una realidad que puedes hacerla a tu gusto. Es así que te vamos a compartir algunos estilos en color morado que puedes seleccionar, siendo una manicura estilizada y perfecta para usar:
- Purple Blush: Cuando pensamos en el estilo “blush”, usualmente se piensa que solo se puede hacer en rosa, pero la realidad es que puedes usarlo con cualquier tonalidad.
- Si quieres algo vistoso y llamativo, puedes solicitar que te agreguen un jelly morado sobre la uña y en el contorno coloquen una línea con glitter del mismo color.
- Estilo sirena: Sobre un ‘cat eye’ morado, pide que te coloquen efectos en 3D, dándole el relieve de una concha marina; van a lucir hermosas.
- Más discreto: Si quieres algo menos vistoso, opta por pintar toda tu manicura de color morado pastel.
- Más diseños y dibujos: Pide que en cada uña te agreguen dibujos diferentes; puedes pedir un patrón de manta de picnic y algunas flores kawai.
@sweetienailsupply Luxurious purple quartz nails with a touch of shimmer💜💎 Recreate using: Rozyhip's Quartz Collection (RM16) #koreannails #gelnailart #cateyenails #halloweennails #fallnails ♬ stargirl - ADTurnUp
¿Cuáles son las tendencias de uñas para el 2026?
Las tendencias ya no son como antes, que duraban varios años, sino que en periodos cortos de tiempo comienzan a cambiar, por lo que es probable que lo que es moda ahora en un par de meses ya no lo sea. Se estima que las tendencias para el 2026 serán todo lo futurista, usando efectos cromados, espejo o metalizados. Además de incorporar tonalidades como borgoña y cloud dancer.
Aprovecha tu siguiente visita al salón de belleza para hacerte algunos de los diseños de uñas coreanas en color morado que te compartimos, estilos ideales para obtener una manicura estilizada y perfecta.
@beccakimbecca easy gel nail tutorial for beginners or lazy girls 💅🏼💜 tried a simple and pretty purple gradient design using the blush nail trend eyeshadow method and these handy chrome nail art stickers! i was worried that the sticker edges would show but once u put on the topcoat the edges are completely blended in 🥰 next time i do these nails i will def add more of my bigger gems (i skimped out on this set cos i don't have any special occasions coming up this month 😆) - #blushnails #nailart #nailinspiration #nailinspo #nailideas #kbeauty #naildesign #nailtutorial #gelnails #nails ♬ เสียงต้นฉบับ - nad♡inem - เอ้น