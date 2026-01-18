5 diseños de uñas mordidas que debes hacerte, para lucir una manicura sana y bonita

El hábito de comerse las uñas es muy complejo; aunque es posible erradicarlo, se requiere de bastante tiempo para dejar de hacerlo y de varias recaídas durante todo el proceso. Hay a quienes les gusta hacerse diseños de uñas sobre las que están mordidas, siendo una técnica que usan para poder dejarlo.

Es así que te compartiremos 5 estilos que puedes optar para lucir una manicura sana y bonita, por lo que ya no vas a esconder tus manos. Así que toma algunos de los mensajes que te vamos a compartir.

¿Qué diseños de uñas hacerte?

Hay quienes deciden hacerse diseños de uñas sobre las mordidas, con la principal finalidad de prevenir que las arranquen, ya que al hacerlo, harán que sus manos luzcan descuidadas y van a arruinar los estilos que se colocaron. Para que luzcas una manicura sana y bonita, considera aplicarte las siguientes alternativas:

Los tonos nudes serán tu aliado, puesto que es una tonalidad que te ayudará a que tus uñas se vean sanas y arregladas, además de hacer que ciertas imperfecciones sean menos visibles.

Por otro lado, hay manicuristas que aplican a ciertas personas acrílico, en especial para aquellos que las tienen muy mordidas, permitiendo que su uña se vea más larga y natural. Luciendo unas uñas más bonitas.

Para algo más de creatividad, pide que sobre tu uña nude dibujes pequeños puntos de colores para hacerla más atractiva.

Si quieres algo más elegante, pide que te coloquen un francés muy fino, para que se vea natural y minimalista.

Por último, también puedes solicitar que te hagan un estilo kawaii, ya sea que lo hagan sobre el largo de tu uña o agreguen una pequeña extensión.

¿Qué consecuencias tiene morderse las uñas?

En una publicación realizada por la UNAM, detalla que morderse las uñas es un padecimiento ligado al estrés, detallando que hacerlo constantemente nos puede generar varios padecimientos:

Afecta el aspecto estético de las manos.

Infecciones en la uña o alrededor.

Afectará la mordida y encías.

Se recomienda que, para dejar de hacerlo, hay que buscar ayuda de un dermatólogo o psicólogo, quienes serán los encargados de identificar qué detona esa acción. No esperes más y aplica los 5 diseños de uñas mordidas para que luzcas una manicura bonita y sana.