Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana, del 2 al 6 de febrero de 2026

Mhoni Vidente reveló hoy el horóscopo de la semana, que abarcan todas las predicciones de cada uno de los signos del lunes 2 al viernes 6 de febrero de 2026.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó que este mes será crucial para los cambios, sobre todo porque se aproxima la alineación planetaria que hará retumbar las energías cósmicas. No todos los signos se aprovecharán de esto, por eso debes ver las advertencias.

ARIES

Es una semana de decisiones sobre tu casa y sobre tu salud. Es fundamental que te cuides y vayas a checarte, y hagas los cambios necesarios para que puedas vivir en un espacio más armonioso. También sentirás la necesidad de cambiar de trabajo, hacer modificaciones y planear nuevos viajes que se realizarán muy pronto. En el amor, hay propuestas que se acercan a ti, así que debes hacerles caso, sobre todo porque es posible que alguna de esas te guste mucho.

TAURO

Comenzaste un mes de suerte. Tendrás amor, dinero y buena energía. Sin embargo, también hay detalles que debes tomar en cuenta, sobre todo por energías pesadas que se acercan a ti. En el amor estás estable, pero es porque no le estás poniendo tanta atención a esta etapa, y no está mal, estás buscando más la introspección. Sigue progresando, no te metas en problemas ni chismes. Hay una propuesta laboral que está cerca, pero todavía es pronto para saber de qué se trata; sé paciente.

Este es el horóscopo de Tauro para hoy, según Mhoni Vidente.|Especial/canva

GÉMINIS

Estás creciendo, sientes la felicidad y tienes suerte sobre todo lo que te rodea. Aprovecha esta semana para hacer lo que te gusta y salir con personas que te llenan más. No obstante, hay problemas pequeños que tienes que arreglar pronto, porque si no se convertirán poco a poco en algo más grande. No esperes nada de nadie y busca las soluciones tú mismo. Piensa en invertir y buscar más opciones de bancos.

CÁNCER

La carta del diablo dice que hay dinero en tu futuro de este mes, así que vas atrayendo estas energías. Sin embargo, Mhoni Vidente también advierte que hay envidias y energías tóxicas que pueden hacerte daño manifestándose a través de dolores de estómago. No pienses de más, haz las cosas de inmediato y no dejes pendientes que se puedan convertir en problemas.

LEO

Hay triunfo total, estabilidad y progreso. Las cartas del tarot dicen que estos días son claves para hacer negocios, estar en movimiento y de pensar en iniciar el negocio propio que tanto has estado pensando durante tanto tiempo. Cuida tu salud, cambia tu dieta y preocúpate de una vez por todas en todo lo que comes. También debes pensar en mejorar tu espacio en casa, haz que se vea más bonito.

VIRGO

Será un mes positivo de cierre de contratos y de noticias de negocios, pero apenas va comenzando, entonces mantente despierto, atento y abierto a los cambios. No obstante, hay estrés que poco a poco está creciendo dentro de ti, por eso debes comenzar a respirar y dejar que esta tensión se vaya poco a poco. “Lo más importante que tienes ahorita es tu salud”, dice Mhoni Vidente.

LIBRA

Estás en el momento de levantar la mano: busca ese puesto, pide ese aumento de sueldo, sal a planear un viaje y haz lo que quieras, pero no lo dejes en planes. Tu mejor día de la semana es el viernes, un momento importante para atraer energías que te darán el poder de las elecciones, sobre tu trabajo y tus planes actuales. Ten cuidado con el estrés, protégete con amuletos y cuidado con lo que ocurre a tu alrededor.

ESCORPIO

Hay tensión y miradas vigilándote, así que debes cuidar en no compartir los detalles de tus planes con cualquier persona. Además, la recomendación de esta semana es ir al médico para descartar cualquier problema que podría estar creciendo dentro de ti. No te distraigas en problemas ajenos, mejor enfócate en los tuyos y no dejes que crezcan. Las visiones indican que habrá noticias del amor de tu vida, y no estás en relación, entonces te buscarán para comenzar algo nuevo. Y recuerda: “No todo el mundo son tus amigos”.

SAGITARIO

Las señales han llegado, es momento de que comiences a hacer algo con tu vida: comienza con el plan que tenías para tu trabajo, crece y no dejes de intentar en aprender algo nuevo. Hay vicios que te están haciendo más lento, identifícalos y deshazte de ellos. No olvides que, por ahora, no debes mirar atrás y debes continuar hacia adelante, sea cual sea la situación en la que te encuentres. No olvides que este es tu mes más activo en el deporte, aprovéchalo.

Lee el horóscopo de hoy para Sagitario, según las predicciones de Mhoni Vidente.|Especial/Canva

CAPRICORNIO

Será un mes de cambios y descubrimiento: viajes, nuevo empleo y nuevos planes. También habrá nuevas personas que llegarán para reemplazar a aquellas que no te aportan. Enfócate en tu suerte para crear nuevos caminos y usa la fuerza para tu economía, sobre todo porque no todo es miel sobre hojuelas, porque hay envidias y personas que no adoran verte estable y feliz.

ACUARIO

Como estás de cumpleaños notarás que todo te sale bien, y no es para menos porque es tu año y debes aprovecharte de todo esto. Serán días clave para hacer planes en cambios, ya sea de casa, de amigos y de nuevos aires sobre lo que estás buscando en el futuro. Tienes 5 golpes de suerte para la lotería, hay fuerza y positividad, pero debes de cuidarla para mantenerla por el más tiempo posible. No te asustes si crees que no duermes bien, solo dedícale más tiempo al descanso.

PISCIS

Sigue adelante y no te detengas. Ya mero viene tu cumpleaños y las energías cósmicas van a alinearse poco a poco a tu favor. Mientras tanto, debes hacer los preparativos para que, cuando lleguen, tus planes se lleven a cabo. Eso sí, debes enfocarte en tu descanso, duerme y date espacios para meditar, eso te ayudará a tener una estabilidad emocional.