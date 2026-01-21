Estos días a la semana debes hacer ejercicio para mantener los músculos después de los 50 años

Uno de los principales objetivos que las personas hicieron para Año Nuevo fue la posibilidad de disminuir esos kilos que tienen de más a través de la baja de peso. Si tú eres una de ellas y ya cuentas con 50 años o más, aquí conocerás más respecto a la cantidad de días a la semana que tienes que hacer ejercicio.

El ejercicio se ha vuelto un hábito esencial y fundamental en aquellas personas que desean tener un cuerpo saludable sin importar su edad, aunque es una realidad que, con el paso de los años, los cuidados deben ser cada vez más. Ante este hecho, ¿te has preguntado qué debes hacer para evitar perder los músculos si ya superas los 50 años?

¿Cuántos días a la semana debo hacer ejercicio si tengo 50 años o más?

El ejercicio después de los 50 años se vuelve esencial para el mantenimiento de la salud, tanto en el apartado físico como mental. El entrenamiento regula los niveles de masa muscular en quien lo realiza, por lo que, después de cinco décadas de vida, existen ciertas recomendaciones en torno a cuándo hacer actividad física.

Según detalla el portal Infobae, si tu intención es mantener la masa muscular después de los 50 años, lo ideal es realizar ejercicio y entrenamiento de fuerza entre dos y tres días a la semana; además, un consejo importante es trabajar todos los grupos musculares en cada sesión y descansar al menos un día entre sesiones.

Del mismo modo, se recomienda que, junto al ejercicio, las personas de 50 años o más se complementen mediante actividad física moderada y regular. Para ejemplos de esto se encuentra la natación, el ciclismo, andar en bicicleta e, incluso, sacar a pasear a la mascota, movimientos que te ayudarán a estar activo.

¿Cuáles son las ventajas de hacer ejercicio después de los 50 años?

Hacer ejercicio después de haber superado esta edad no solo ayuda a mejorar el equilibrio y la movilidad en general, sino que también favorece la salud articular mientras ayuda al manejo del peso , hecho que contribuirá a evitar enfermedades cardiovasculares tales como la diabetes tipo 2 o, bien, algunos tipos de cáncer.